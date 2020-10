Volks­hil­fe setzt in ihren Shops sicht­ba­re Zei­chen

Ins­ge­samt sind 141.000 Oberösterreicher*innen von Armut betrof­fen oder armuts­ge­fähr­det – das sind 13 Pro­zent der Bevöl­ke­rung. Und die Pan­de­mie ist ein Armuts­be­schleu­ni­ger. Auf die­se trau­ri­ge und zugleich beschä­men­de Tat­sa­che haben ehren­amt­li­chen Funktionär*innen der Volks­hil­fe Salz­kam­mer­gut vor dem Inter­na­tio­na­len Tag der Armut (17. Okto­ber) auf­merk­sam gemacht und ihre For­de­run­gen wie­der­holt.

Egal ob in der mobi­len Pfle­ge, in Beschäf­ti­gungs­pro­jek­ten oder in der Flücht­lings­be­treu­ung – Mitarbeiter*innen der Volks­hil­fe erle­ben Armut immer wie­der haut­nah. „Es ist lei­der kein Ein­zel­fall, dass Men­schen ihre Woh­nung nicht ange­mes­sen hei­zen oder den kaput­ten Kühl­schrank nicht erset­zen kön­nen. Beson­ders armuts­ge­fähr­det sind Frau­en im Alter, Allein­er­zie­he­rin­nen, Lang­zeit­ar­beits­lo­se, chro­nisch Kran­ke und Kin­der“, sagt Fritz Feicht­in­ger, Vor­sit­zen­der der Volks­hil­fe Salz­kam­mer­gut.

Er hat im Vor­feld des Tages der Armut gemein­sam mit Mit­glie­dern des Vor­stan­des im Volks­hil­fe Shop auf das The­ma auf­merk­sam gemacht und die For­de­run­gen der Volks­hil­fe im Kampf gegen die Armut unter­stri­chen. „Es braucht end­lich die Erhö­hung des Arbeits­lo­sen­gel­des. Vor allem Geringverdiener*innen kön­nen auf Dau­er von 55 Pro­zent ihres Gehalts nicht leben. Daher for­dern wir erneut drin­gend eine Erhö­hung des Arbeits­lo­sen­gel­des auf min­des­tens 70 Pro­zent des Letzt­ge­halts“, so der Laa­kirch­ner SP-Bür­ger­meis­ter. Aber auch die Sozi­al­hil­fe müs­se refor­miert wer­den, um dar­aus wie­der eine Min­dest­si­che­rung zu machen, die das Min­des­te sichert und ein Über­le­ben in der Kri­se mög­lich macht

Jedes fünf­te Kind ist arm

In der Öffent­lich­keit kaum Erwäh­nung fin­det, dass jedes fünf­te Kind von Armut betrof­fen ist. Ihnen blei­ben durch die finan­zi­el­len Eng­päs­se der Eltern oft­mals Mög­lich­kei­ten in den Berei­chen Bil­dung und Frei­zeit ver­wehrt. Ein Kino­be­such mit Freund*innen bei­spiels­wei­se ist für sie kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit.

„In die Armut abzu­rut­schen geht oft schnell. Schei­dung, Krank­heit oder der Ver­lust des Arbeits­plat­zes kann jede und jeden von uns tref­fen. Ver­stärkt war und ist das in Zei­ten von Coro­na der Fall“ sagt Feicht­in­ger. Er kri­ti­siert in die­sem Zusam­men­hang die Ein­mal­zah­lung von 360 Euro und for­dert eine staat­li­che Grund­si­che­rung für Kin­der. „Eine staat­lich finan­zier­te Grund­si­che­rung für alle Kin­der in Höhe von bis zu 625 Euro pro Kind könn­te das Pro­blem nach­hal­tig lösen“, so der Volks­hil­fe-Vor­sit­zen­de.

