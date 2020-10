Tag der offenen Tür an der HTBLA Hallstatt

„Die heu­ti­ge Genera­ti­on an Schü­le­rin­nen und Schü­lern ist sehr eigen­ver­ant­wort­lich und befasst sich immer frü­her mit ihren Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten”, meint der Direk­tor der HTB­LA Hall­statt, Dr. Chris­toph Prei­mes­ber­ger. Die­ses Jahr fin­det daher der Tag der offe­nen Tür der Hall­stät­ter Schu­le für Gestal­tung und Holz-Tech­no­lo­gien bereits am 17. Okto­ber statt. Um der der­zei­ti­gen Situa­ti­on Rech­nung zu tra­gen, wer­den heu­er aller­dings aus­schließ­lich inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie deren Eltern emp­fan­gen.

Alle Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten, die die­sen Tag erfreu­li­cher­wei­se ger­ne für ein Tref­fen in der Schu­le nut­zen, sowie die in den letz­ten Jah­ren auch immer zahl­rei­cher gewor­de­nen Per­so­nen, die sich all­ge­mein für die Schu­le inter­es­sie­ren, wer­den um Ver­ständ­nis gebe­ten. Soll­te sich alles posi­tiv ent­wi­ckeln, wird nächs­tes Jahr bestimmt genü­gend Zeit und Raum sein, um Ver­säum­tes nach­zu­ho­len und sich aus­zu­tau­schen. Die Schu­le bedau­ert das umso mehr, als doch gera­de der per­sön­li­che Kon­takt eine so wich­ti­ge Rol­le in allen Aus­bil­dungs­mo­del­len der Hall­stät­ter Schu­le spielt, ob in der HTL, den Fach­schu­len oder in der Meis­ter­klas­se.

Der Ablauf des Tages der offe­nen Tür wird in Ein­hal­tung aller Rege­lun­gen und Maß­nah­men orga­ni­siert. Für alle an einer Aus­bil­dung Inter­es­sier­ten besteht zudem die Mög­lich­keit an den belieb­ten Schnup­per­ta­gen von Okto­ber bis Febru­ar teil­zu­neh­men und dabei den gesam­ten Schul­be­trieb unmit­tel­bar zu erle­ben. Mehr Infos fin­den Sie auf der Web­site der Schu­le unter www.htl-hallstatt.at

Foto: pri­vat