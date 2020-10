Traunstein fordert weiteres Todesopfer

Diens­tag­nach­mit­tag wur­de die Berg­ret­tung Gmun­den zu einem Ein­satz am Traun­stein geru­fen. Ein Berg­stei­ger soll den Halt ver­lo­ren haben und ist in den Tod gestürzt.

UPDATE: Ein 70-jäh­ri­ger Pen­sio­nist aus dem Bezirk Vöck­la­bruck unter­nahm am Vor­mit­tag des 6. Okto­ber 2020 eine Berg­tour auf den Traun­stein. Beim Abstieg stürz­te der Mann gegen 13:30 Uhr in einer See­hö­he von etwa 900 Meter am Natur­freun­de­steig rechts vom Weg etwa 40–50 Meter ab und erlitt dabei töd­li­che Kopf­ver­let­zun­gen, berich­tet die Poli­zei.

Nach­kom­men­de Berg­stei­ger alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te

Nach­kom­men­de Berg­stei­ger, die den Absturz bemerkt hat­ten, ver­stän­dig­ten sofort die Ein­satz­kräf­te und stie­gen zum Ver­un­fall­ten ab. Der dienst­ha­ben­de Arzt vom Not­arzt­hub­schrau­ber “Mar­tin 3” aus Scharn­stein konn­te nur mehr den Tod fest­stel­len.

Der Leich­nam wur­de durch Seil­ber­gung vom Team des Poli­zei­hub­schrau­bers “Libel­le OÖ” durch­ge­führt. Die bei­den Unfall­zeu­gen wur­den von einer Mit­ar­bei­te­rin vom Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team des RK Vöck­la­bruck betreut.

Quel­le: Poli­zei OÖ / Fotos: Peter SOM­MER FOTO­PRESS