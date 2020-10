Umtauschbasar für Ski, Schuhe und Winterbekleidung

Auch heu­er orga­ni­sie­ren die Ober­trau­ner Kin­der­freun­de einen Herbst-Win­ter-Umtausch­ba­sar. Bei die­sem Umtausch­ba­sar kann Win­te­rober­be­klei­dung ab der Grö­ße 86/92, aber auch Ski, Lang­lauf- und Tou­ren­ski sowie alle Win­ter­schu­he für Kin­der UND Erwach­se­ne abge­ge­ben wer­den! Ange­nom­men wer­den die Waren – nur gut erhal­ten und in gerei­nig­tem Zustand — am Don­ners­tag, 5. Novem­ber, 16–20 Uhr sowie Frei­tag, 6. Novem­ber, 8–11 Uhr.

Der Ver­kauf fin­det dann am Frei­tag, 6. Novem­ber, von 13–19 Uhr und am Sams­tag, 7. Novem­ber, von 8–12 Uhr statt. Die Abho­lung der nicht ver­kauf­ten Arti­kel bzw. die Aus­zah­lung erfolgt dann am Sams­tag (7.11.) von 15.30–19 Uhr. Ort des Gesche­hen ist in die­sem Jahr das Musik­heim der Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun.

Auf die Covi­d19-Maß­nah­men wird streng geach­tet

Auch die Kin­der­freun­de Ober­traun haben sich an die Covi­d19-Maß­nah­men zu hal­ten, daher ist im Gebäu­de eine Mund-Nasen-Schutz-Mas­ke zu tra­gen und der Min­dest­ab­stand von 1 m ein­zu­hal­ten! Vom Per­so­nal wer­den die max. erlaub­ten Per­so­nen in die Räum­lich­kei­ten ein­ge­las­sen. Wei­ters wird auf­grund der der­zei­ti­gen Situa­ti­on von den Kin­der­freun­den ersucht, für alle die die Mög­lich­keit haben, die Arti­kel­lis­te schon im Vor­feld unter kinderfreunde_obertraun@gmx.at anzu­for­dern und schon vor­ab zu Hau­se aus­zu­fül­len.

Die Ober­trau­ner Kin­der­freun­de freu­en sich trotz der der­zei­ti­gen Besuch auf zahl­rei­che Teil­nah­me.

Foto: Perstl