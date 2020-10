Poli­zis­ten aus Fran­ken­markt wur­den am 8. Okto­ber 2020 gegen 16:30 Uhr in einen Wald im Bereich Freu­den­thal in Wei­ßen­kir­chen im Atter­gau zur Suche nach einem 70-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck geru­fen.

Die Beam­ten zogen die ört­li­che Jäger­schaft, einen Hub­schrau­ber des Innen­mi­nis­te­ri­ums und zwei wei­te­re Strei­fen bei. Nach ca. zwei Stun­den fand ein orts­kun­di­ger Jäger und pen­sio­nier­ter Poli­zist den Ver­irr­ten. Er war wohl­auf und benö­tig­te kei­ne ärzt­li­che Ver­sor­gung.