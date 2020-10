Virtueller Elternabend an der HAK und Praxisschule Bad Ischl

Auf Grund der stei­gen­den Coro­na­zah­len wird die­ses Jahr emp­foh­len auf Eltern­aben­de zu ver­zich­ten, damit sich nicht zu vie­le Per­so­nen gleich­zei­tig in einem Raum auf­hal­ten. An der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl hat man sich des­halb etwas Beson­de­res über­legt. So wur­den per­sön­li­che Vide­os von den Leh­re­rin­nen und Leh­rern gedreht, Screen­vi­de­os mit ver­schie­dens­ten Inhal­ten erstellt und sogar ein neu­er Schul­film ent­wi­ckelt, damit die Eltern trotz­dem einen Ein­blick in den Schul­all­tag ihrer Kin­der bekom­men kön­nen.

Der vir­tu­el­le Eltern­abend erfüll­te damit nicht nur alle Sicher­heits­vor­ga­ben, auch Eltern mit einer wei­te­ren Anrei­se oder klei­ne­ren Kin­dern zu Hau­se zeig­ten sich begeis­tert. Ein­mal mehr konn­te die HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl ihre Vor­rei­ter­rol­le in Sachen Digi­ta­li­sie­rung bewei­sen. Die moder­ne Art des Ler­nens an der HAK und PS Bad Ischl kann man am Tag der offe­nen Tür, dem 23.10.2020 von 12:00 bis 16:00 besich­ti­gen. Auch in schwie­ri­gen Zei­ten sind krea­ti­ve Lösun­gen gefragt.

Foto: HAK und PS Bad Ischl