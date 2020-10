Wissenstest der Feuerwehrjugend Bad Ischl

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag fand unter stren­gen Coro­na Maß­nah­men der Wis­sens­test der Feu­er­wehr­ju­gend in der Volks­schu­le in Gschwandt statt.

Ins­ge­samt tra­ten von der Haupt­feu­er­wa­che und den Feu­er­wa­chen Ahorn, Perneck und Ret­ten­bach 15 Jung­feu­er­wehr­män­ner an.

Bei den ver­schie­de­nen Sta­tio­nen galt es das Wis­sen rund ums Feu­er­wehr­we­sen, der Ers­ten Hil­fe, dem Gefahr­gut­we­sen oder auch der Kno­ten­kun­de zu bewei­sen. Alle Isch­ler Teil­neh­mer glänz­ten mit Bra­vour und konn­ten im Anschluss ihre begehr­ten Abzei­chen ent­ge­gen neh­men.

Ein gro­ßer Dank gilt den Jugend­be­treu­ern und den vie­len Kame­ra­den wel­che immer, sei es als Kraft­fah­rer oder als Hel­fer bei den diver­sen Übun­gen, flei­ßig mit­hel­fen.

Wer Inter­es­se dar­an hat Mit­glied zu wer­den wird auf der Isch­ler Home­page unter https://www.ff-badischl.at/mitglied-werden.html fün­dig.

Foto: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bad Ischl Haupt­feu­er­wa­che