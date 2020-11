Am Ödensee – Das Weihnachtswunderland

Der idyl­lisch gele­ge­ne Berg­see im steir. Salz­kam­mer­gut, Aus­seer­land, hat sich in eine Weih­nachts­wun­der­welt ver­wan­delt. Mit viel Fan­ta­sie und Lie­be zum Detail, hat sich jemand gro­ße Mühe gege­ben, die Land­schaft in die­ser „tris­ten“ Zeit, in einen besinn­li­chen Ort der Stil­le zu ver­wan­deln.

„Stoa­man­dl“ ver­ziert mit bun­ten Müt­zen, ein Herz aus Stein, Ster­ne an Bäu­men und das abso­lu­te High­light: eine lie­be­voll gestal­te­te Krip­pe auf einem Bau­stumpf.

Da kann man nur dem oder der Künstler/in für die Schaf­fung die­ses Ortes dan­ken und hof­fen, dass Besu­cher des Ödensee´s die Gestal­tung eben­falls zu schät­zen wis­sen. Bit­te bewun­dern Sie die Kunst­wer­ke nur mit den Augen, damit alle was davon haben!

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer