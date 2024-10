Schon Dich­ter Hans Jakob Chris­tof­fel von Grim­mels­hau­sen schrieb „Gut Ding will Wei­le haben und vor­treff­li­che Sachen wer­den ohne gro­ße Mühe und Arbeit nicht erworben.

So hielt es die­ses Jahr auch Josef Köberl (47). Am 27.04.2024 hat der Wahl-Wie­ner aus Grundl­see den öster­rei­chi­schen Rekord im Eis­schwim­men vor Augen. Die Lat­te liegt hoch. Den der­zei­ti­gen öster­rei­chi­schen Rekord hält Gerald Dar­in­ger (44), Pro­fes­sor aus Tirol, mit einer Distanz von 2160 Metern bei einer Was­ser­tem­pe­ra­tur von 4,9 Grad.

Köberl trai­nier­te zu die­ser Zeit Ath­le­tin­nen aus Isra­el und Öster­reich im Zauchensee.

Als ers­te Schwim­me­rin aus Isra­el konn­te Avis­hag Kauf­mann-Turek die Eis­mei­le (1609,8m) — der Mara­thon im Eis­schwim­men, schaf­fen. Von die­ser Leis­tung ange­spornt stieg der Trai­ner selbst ins Was­ser. Schon am 26.04. hat­te er aus dem Trai­ning her­aus die Eis­mei­le Num­mer 7 in den Zau­chen­see geschlagen.

Zum Rekord kam dann auch Gerald Dar­in­ger und unter­stütz­te beim Vor­ha­ben. Denn die Eis­schwim­mer-Fami­lie hält zusam­men, so Daringer.

Die Stre­cke, eine Run­de von 202 m, absol­vier­te Köberl 12 Mal. Nach den 2424 Meter und einer Zeit von 55 Minu­ten und 26 Sekun­den stieg Köberl, mit einem eisi­gen Lächeln, aus dem 4,33 Grad fri­schen Zau­chen­see. Zit­ternd begab er sich ins Sau­na­zelt um sich auf­zu­wär­men – geschafft!

Nach meh­re­ren Mona­ten wur­de durch die Inter­na­tio­nal Ice Swim­ming Asso­cia­ti­on, mit Sitz in Süd­afri­ka, die Leis­tung bestä­tigt und der Rekord ist offi­zi­ell. Es war nicht nur ein öster­rei­chi­scher Rekord, son­dern Köberl ist mit Rang 7 auch in den Top 10 der Weltrangliste.

Der Win­ter 2024/2025 beginnt und Köberl hat auch in die­sem Win­ter wie­der eini­ges vor. Ins­ge­samt hat er nun schon 8 Eis­mei­len – die 10te Mei­le wird fal­len – viel­leicht wie­der am Grundl­see, so wie sei­ne ers­te Eis­mei­le im Jahr 2014!