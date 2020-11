Bauernhöfe in Not

„Das Herz hängt an jeder Wie­se“

Der Situa­ti­on von Frau­en am Land, beson­ders in der Land­wirt­schaft, wid­me­te das Frau­en­fo­rum Salz­kam­mer­gut im Okto­ber zwei Ver­an­stal­tun­gen. Eine Podi­ums­dis­kus­si­on mach­te die pre­kä­re Situa­ti­on von bäu­er­li­chen Betrie­ben deut­lich und ein Bei­spiel für soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft zeig­te einen mög­li­chen Aus­weg.

„Die Situa­ti­on in der Land­wirt­schaft emp­fin­de ich als sehr frus­trie­rend im Moment“, eröff­ne­te Chris­ti­ne Pich­ler-Brix ihren Bei­trag zum Tag der Land­frau­en im Frau­en­fo­rum Salz­kam­mer­gut. Sie spricht aus eige­ner Erfah­rung, denn sie betreibt einen Bio­hof am Atter­see und enga­giert sich für die ÖBV via cam­pe­si­na aus­tria (Öster­rei­chi­sche Berg- und Kleinbäuer_innen Ver­ei­ni­gung). Jähr­lich geben zwi­schen 3.000 und 5.000 bäu­er­li­che Betrie­be auf, denn der finan­zi­el­le Druck steigt ste­tig. „Es geht um so vie­le tol­le Arbeits­plät­ze, die da ver­lo­ren gehen“, so Pich­ler-Brix, und kri­ti­siert in die­sem Zusam­men­hang, dass För­de­run­gen in den länd­li­chen Raum zu wenig zum Erhalt die­ser Arbeits­plät­ze ein­ge­setzt wer­den.

Dabei sei sie ger­ne Bäue­rin, erzählt die Land­wir­tin, die den Hof nach einer Aus­bil­dung zur Tisch­le­rin von ihren Eltern über­nom­men hat. Es sei zwar eine schwe­re Arbeit, aber sehr sinn­stif­tend und befrie­di­gend. Sie schät­ze die Selbst­be­stimmt­heit und Viel­sei­tig­keit ihres Berufs, so Pich­ler-Brix. Leicht­fer­tig gebe nie­mand den Hof auf: „Das Herz hängt an jeder Wie­se.“ Sie wünscht sich, dass sich die poli­ti­sche Ver­tre­tung mehr für klein­bäu­er­li­che Struk­tu­ren ein­set­ze und deren Bedeu­tung für ein gutes Leben für alle aner­ken­ne.

Die Initia­ti­ve SOLA­WI deme­ter­GUT Adam zeigt, wie soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft funk­tio­nie­ren kann. Die Mit­glie­der des Ver­eins zah­len einen monat­li­chen Bei­trag und kön­nen dafür wöchent­lich Lebens­mit­tel abho­len, die Nadi­ia und Tho­mas Schil­ler auf ihrem Hof in der Nähe von Schwa­nen­stadt pro­du­zie­ren. Durch den monat­li­chen Fix­be­trag kön­nen die Bau­ers­leu­te mit einem sta­bi­len Ein­kom­men rech­nen. Damit bleibt das Risi­ko z. B. eines Ern­te­aus­falls nicht beim bäu­er­li­chen Betrieb, son­dern wird von den Mit­glie­dern gemein­sam getra­gen. Die­se Form der wirt­schaft­li­chen Soli­da­ri­tät könn­te die Zukunft sein für die hei­mi­sche Land­wirt­schaft, so die Ver­an­stal­te­rin­nen des Info­abends.

Foto: FFS