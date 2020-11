Beachteam Freiberger/Fink startet Crowdfunding-Projekt für Saison 2021

Die Beach­vol­ley­ball­sai­son 2020 war für das Beach-Uni­on OÖ Duo Eva Frei­ber­ger und Vik­to­ria Fink kurz, inten­siv und gleich­zei­tig sehr erfolg­reich.

Die Vor­be­rei­tun­gen für die kom­men­de Sai­son 2021 sind schon voll im Gan­ge, mit Ath­le­tik- und Tech­nik­trai­nings in der Beach­vol­ley­ball­hal­le arbei­ten die bei­den Beach­vol­ley­bal­le­rin mit ihrem Trai­ner­team an den Basics, um in der nächs­ten Sai­son wie­der top­fit an den Start gehen und wei­te­re Erfol­ge fei­ern zu kön­nen.

Mit der Hoff­nung, dass bis zum Sai­son­start ein annä­hernd „nor­ma­ler“ Tur­nier- und Trai­nings­be­trieb mög­lich sein wird, geben Eva und Viki alles. Um die­se Trai­nings und die kom­men­den Tur­nie­re finan­zie­ren zu kön­nen, kön­nen die bei­den auf lang­jäh­ri­ge Sponsoren/Unterstützer zäh­len, doch für das gro­ße Ziel auch bei inter­na­tio­na­len Tur­nie­ren teil­neh­men zu kön­nen und sich die Suche nach wei­te­ren Unter­stüt­zern in Zei­ten wie die­sen sehr schwie­rig gestal­tet, gehen sie nun einen neu­en Weg: Crowd­fun­ding über die Platt­form „ibe­lievei­n­you“.

Die Idee/Hoffnung hin­ter dem Crowd­fun­ding auf der Platt­form „ibe­lievei­n­you“ ist, dass jede/r Ein­zel­ne einen klei­nen (oder auch grö­ße­ren) Bei­trag zum Pro­jekt „Beach­team Freiberger/Fink“ leis­ten kann und dadurch das Finan­zie­ren von zb. Trai­nings­la­gern, Trai­ner-Kos­ten, Rei­se­kos­ten zu den Tur­nie­ren uvm. mög­lich wird.

Wer­de auch du Teil des Teams und unter­stüt­ze Eva und Viki bei ihrem Weg auf die inter­na­tio­na­le Beach­vol­ley­ball-Büh­ne: https://ibiy.net/37RFw7l .

Foto: Alex Sin­ger