Mit einem kla­ren State­ment haben die Swans ges­tern in Eisen­stadt geant­wor­tet: Der 99:72-Auswärtssieg (Halb­zeit­stand 45:45) bringt in der Best-of-5-Serie den ver­dien­ten Aus­gleich zum 1:1 – das Momen­tum ist zurück am Traunsee!

18 ver­wan­del­te Drei­er und eine bären­star­ke zwei­te Hälf­te, in der auch defen­siv ordent­lich zuge­packt wur­de: Das war Bas­ket­ball mit Ausrufezeichen.

Am Don­ners­tag, 8.5., wird’s heiß im Raiff­ei­sen Sport­park Gmun­den! Spiel 3 der Vier­tel­fi­nal­se­rie steht an – und nach dem star­ken Aus­wärts­sieg in Eisen­stadt ist das Duell zwi­schen den Swans Gmun­den und den Dra­gonz wie­der völ­lig offen. Jetzt wol­len die Swans vor hei­mi­schem Publi­kum nach­le­gen und das Momen­tum nut­zen. Hoch­span­nung garan­tiert – Tip-off ist um 19:20 Uhr!