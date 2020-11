Explosion bei Arbeiten an Tank: Heißluftfön entzündete Dämpfe 

Einen Schwer­ver­letz­ten hat Frei­tag­mit­tag eine Explo­si­on bezie­hungs­wei­se eine Ver­puf­fung bei einem Unter­neh­men in Gmun­den gefor­dert. Ein Arbei­ter erlitt offen­bar schwe­re Ver­bren­nun­gen.

Der 59-jäh­ri­ge Arbei­ter aus dem Bezirk Rohr­bach führ­te am 13. Novem­ber 2020 gegen 11:40 Uhr bei einer Fir­ma im Bezirk Gmun­den Arbei­ten in einem lee­ren Tank durch. Auf der Innen­sei­te des Tanks wur­den Ver­schleiß­schutz­plat­ten aus Kunst­stoff auf­ge­klebt, um die Innen­sei­te zu erneu­ern. Nach dem Auf­tra­gen des Kon­takt­kleb­stof­fes wur­de der Tank 30 Minu­ten lang gelüf­tet.

Heiß­luft­fön ent­zün­de­te Dämp­fe

Der 59-Jäh­ri­ge trock­ne­te, unter Ver­wen­dung eines Heiß­luft­föns, den Kle­ber noch etwas nach. Dabei dürf­ten sich noch Dämp­fe des hoch­ent­zünd­li­chen Kleb­stof­fes am Boden des Tanks befun­den haben. Als der Arbei­ter mit dem Fön in Boden­nä­he kam, ent­zün­de­ten sich die Dämp­fe des Kle­bers und es kam zu einer Explo­si­on in dem Tank. Der 59-Jäh­ri­ge erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Mur­nau nach Bay­ern geflo­gen.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber