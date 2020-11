Feuerkugel am Nachhimmel über dem Salzkammergut

Am Don­ners­tag, den 19. Novem­ber 2020 gab es um 4:46 Uhr am Nacht­him­mel eine extrem hel­le Feu­er­ku­gel zu sehen, die von 2 Mit­glie­dern des Astro­no­mi­schen Arbeits­krei­ses Salz­kam­mer­gut / Stern­war­te Gah­berg foto­gra­fiert wur­den, von Erwin Fili­mon mit der All-Sky-Kame­ra der Stern­war­te Gah­berg und

von Her­mann Kober­ger jun. in For­nach.