FPÖ Regau unterstützt Tierschutzorganisationen im Bezirk

Der Tier­schutz ist den Damen der FPÖ Regau ein beson­de­res Anlie­gen. Um die wert­vol­le Arbeit für die Tie­re im Bezirk Vöck­la­bruck zu unter­stüt­zen, wur­de in den ver­gan­ge­nen Wochen ein Floh­markt­markt­ver­kauf zuguns­ten des Tier­schut­zes gestar­tet. Mit viel Enga­ge­ment konn­te durch die­sen Ver­kauf für den „tie­ri­schen Zweck“ ein Rein­erlös von 1300 Euro erzielt wer­den.

Der stol­ze Betrag wur­de von den Damen mit gro­ßer Freu­de an die Tier­schutz­or­ga­ni­sa­tio­nen Tier­see­len­Hoff­nung, Tie­ren­gel Aus­tria Tier­ret­tung sowie an die Tier­vil­la Kun­ter­bunt über­ge­ben. „Die Tier­schutz­ver­ei­ne und die vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fer im Hin­ter­grund leis­ten eine her­vor­ra­gen­de Arbeit, die wir ger­ne unter­stüt­zen und damit ein Stück zum Wohl der Tie­re bei­tra­gen.“ , so GV Ursu­la Kreu­zer von der FPÖ Regau.