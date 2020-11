Gastronomen im Salzkammergut brauchen gerade jetzt unsere besondere Unterstützung

Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Bgm. Rudi Raf­fels­ber­ger appel­liert an Kon­su­men­ten, Abhol­ser­vices der hei­mi­schen Gas­tro­no­mie­be­trie­be zu nut­zen.

Auch wenn die Gast­stu­ben geschlos­sen sind, bie­ten dut­zen­de Gas­tro­no­mie­be­trie­be in den Gemein­den des Salz­kam­mer­gu­tes wie bereits im Früh­jahr eine brei­te Aus­wahl an Spei­sen zur Abho­lung an. OÖVP-Bezirks­ob­mann LAbg. Bgm. Rudi Raf­fels­ber­ger appel­liert an die Kon­su­men­ten, das Ange­bot von Salz­kam­mer­guts Wir­ten zu nut­zen und damit auch einen Bei­trag zur Siche­rung der Wirts­haus­kul­tur zu leis­ten. Auch Raf­fels­ber­ger selbst hat die Gele­gen­heit genutzt und in der „Hendl stub’n Mizel­li“ in sei­ner Hei­mat­ge­mein­de Scharn­stein ein „Mit­tag­essen to go“ für sich und sei­ne Fami­lie geholt.

Abg. z. NR Bet­ti­na Zopf ver­weist dazu auch auf die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der Wir­te durch die Poli­tik: „Der erneue Lock-Down ist für die Gas­tro­no­mie eine gro­ße Her­aus­for­de­rung. Daher bin sehr froh über das Hilfs­pa­ket der Bun­des­re­gie­rung. Durch den Ersatz von 80 Pro­zent jenes Umsat­zes, den die Gast­häu­ser im Novem­ber des Vor­jah­res gemacht haben, wird den Wir­ten berech­tig­ter­wei­se wir­kungs­voll unter die Arme gegrif­fen“, betont Zopf. Sie ver­weist zudem auf die Hil­fe durch die anre­chen­ba­re Redu­zie­rung der Arbeits­zeit der Mit­ar­bei­ter auf Null sowie durch den zuge­sag­ten Trink­geldersatz in Höhe von 100 Euro für die Beschäf­tig­ten in Gas­tro­no­mie und Hotel­le­rie.

„Die­se Unter­stüt­zun­gen sind ein wich­ti­ger Bei­trag, die Wirts­häu­ser als Treff- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­punk­te im Salz­kam­mer­gut zu erhal­ten und somit ein wich­ti­ges Stück ober­ös­ter­rei­chi­sche Lebens­kul­tur in die Zeit nach Coro­na hin­über­zu­füh­ren“, unter­streicht OÖVP-Bezirks­ob­mann Raf­fels­ber­ger.

Foto: pri­vat