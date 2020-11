ORANGE THE WORLD 2020

Stoppt Gewalt an Frau­en

16 extrem ‚oran­ge Tage’ gegen Gewalt an Frau­en. Von 25. Novem­ber bis 10. Dezem­ber wer­den wie­der vie­le Gebäu­de in der Regi­on oran­ge beleuch­tet. Die Sor­op­ti­mis­tin­nen des SI Club Traun­see las­sen sich durch Coro­na nicht abhal­ten, ihre Zie­le auuch unter erschwer­ten Bedin­gun­gen wei­ter­zu­ver­fol­gen. Awa­reness für eines der bren­nen­den Pro­ble­me, mit denen Frau­en nach wie vor kon­fron­tiert sind, zu schaf­fen ist der Fokus der Kam­pa­gne „Oran­ge the World“. Die 60 öster­rei­chi­schen Sor­op­ti­mist-Clubs set­zen gemein­sam mit UNWo­men Aus­tria, dem Ban Ki-Moon Cent­re Wien und Hefor­S­he in Graz auch in die­sem Jahr ein star­kes, sicht­ba­res – oran­ges – Zei­chen gegen Gewalt an Frau­en.

Die Bekämp­fung der Gewalt an Frau­en ist eines der obers­ten Zie­le von Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal und gera­de in Coro­na­zei­ten aktu­el­ler denn je. Durch das flä­chen­de­cken­de Netz­werk in ganz Öster­reich, die star­ke Prä­senz in Ober­ös­ter­reich ist es heu­er wie­der mög­lich, ein beson­ders star­kes Zei­chen zu set­zen. Enga­gier­te Schirm­her­rin ist die Schau­spie­le­rin Ursu­la Strauss. Öster­reich­weit wer­den 165 Gebäu­de beleuch­tet. Allein In Ober­ös­ter­reich erstrah­len 38 Gebäu­de in Oran­ge, fast die Hälf­te davon in den Bezir­ken Gmun­den und Vöck­la­bruck.

Gemein­den, Spi­tä­ler und Kir­chen konn­ten dafür gewon­nen wer­den. Außer­dem wur­den die Aus­wir­kun­gen von Coro­na auf Gewalt mit dem IMAS Insti­tut und der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät als star­ken Part­nern hin­ter­fragt. Wie wich­tig die Bewusst­seins­bil­dung der Bevöl­ke­rung auch in Öster­reich 2020 immer noch ist, zei­gen Sta­tis­ti­ken:

20 Pro­zent aller öster­rei­chi­schen Frau­en ab 15 Jah­ren waren bereits von kör­per­li­cher und/oder sexu­el­ler Gewalt betrof­fen. 35 Pro­zent wur­den bereits sexu­ell beläs­tigt. Vie­le Frau­en sehen aber immer noch von Anzei­gen ab.

„Sor­op­ti­mist goes digi­tal“, jede Kri­se birgt auch eine Chan­ce. So wird das Club­le­ben auch in Zei­ten des Social Distancing auf­recht­erhal­ten. Trotz­dem etwas zu bewe­gen, denn „Awa­reness allein ist nicht genug, uns ist es wich­tig auch Taten zu set­zen“, sagen die Sor­op­ti­mis­tin­nen. Das ist in Coro­na-Zei­ten mit eige­nen Ver­an­stal­tun­gen der­zeit unmög­lich. Ein Bild aus vor-Coro­na-Zei­ten doku­men­tiert die inten­si­ve Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­ge­mein­de.

Die­se setzt sich auch jetzt mit dem geplan­ten Work­shop zur Gewalt­prä­ven­ti­on in Kin­der­gär­ten fort. Eine Gmund­ner Schu­le wird durch einen Work­shop des Auto­no­men Frau­en­zen­trums Ober­ös­ter­reich unter­stützt, um die Jugend auf das The­ma „Umgang mit Gewalt“ zu sen­si­bi­li­sie­ren und dafür zu sor­gen, dass Aggres­si­on nicht zu Gewalt wird. In Vöck­la­bruck wird das „Quar­tier 16 – Wohnung.Begleitung.Orientierung für Frau­en“ von den Fran­zis­ka­ne­rin­nen durch Geld- und Sach­spen­den unter­stützt.

Das Mot­to: „Hin­schau­en und Han­deln“ soll ins Bewusst­sein mög­lichst vie­ler gerückt wer­den, damit Gewalt in unse­rem All­tag nicht mehr gedul­det wird.

Infos auf www.si-traunsee.com

Foto: pri­vat