Tödlicher Verkehrsunfall: Auto kracht frontal in Spritpreisanzeiger

Eine töd­lich ver­letz­te und eine schwerst­ver­letz­te Per­son for­der­te in der Nacht auf Don­ners­tag ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der West­au­to­bahn bei Laa­kir­chen. Ein Auto krach­te auf der West­au­to­bahn im Bereich einer Aus­fahrt zu einem Rast­platz fron­tal in den Preis­an­zei­ger einer Tank­stel­le.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den in der Nacht auf Don­ners­tag zu einem fol­gen­schwe­ren Unfall auf die West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Wien alar­miert. Im Fahr­zeug befan­den sich ers­ten Anga­ben zufol­ge zwei Per­so­nen. Die Ein­satz­kräf­te muss­ten eine Per­son mit­tels Crashret­tung aus dem Unfall­fahr­zeug befrei­en. Für eine Per­son kam lei­der jede Hil­fe zu spät, die Per­son starb noch an der Unfall­stel­le. Die zwei­te Per­son erlitt schwers­te Ver­let­zun­gen, nach der Erst­ver­sor­gung durch die bei­den anwe­sen­den Not­ärz­te wur­de die Per­son ins Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die Feu­er­wehr band aus­ge­lau­fe­ne Betriebs­mit­tel und unter­stütz­te die Auf­räum­ar­bei­ten an der Unfall­stel­le.

Erst im Juni 2019 — also vor knapp ein­ein­halb Jah­ren — kam es genau der sel­ben Stel­le zu einem gleich­ar­ti­gen Unfall, damals erlag der Auto­len­ker nach zwei Tagen im Kran­ken­haus sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Die Zufahrt zur Rast­sta­ti­on Lin­dach war in Fahrt­rich­tung Wien rund zwei Stun­den für den Ver­kehr gesperrt.

Text & Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber