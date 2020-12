Adventverkauf der Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden

Bei der Werk­stät­te der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich in Gmun­den ließ man sich eine Alter­na­ti­ve zum aus­ge­fal­le­nen Weih­nachts­markt ein­fal­len. Die von den Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung in lie­be­vol­ler Hand­ar­beit her­ge­stell­ten Pro­duk­ten wur­den in zwei Super­märk­ten ver­kauft. Die Aus­wahl an Pro­duk­ten der Werk­stät­te ist groß – ger­ne wer­den auch indi­vi­du­el­le Vor­stel­lun­gen umge­setzt und Auf­trags­ar­bei­ten für Unter­neh­men erle­digt.

Der aus­ge­fal­le­ne Weih­nachts­markt ließ eine Mut­ter einer Beschäf­tig­ten der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Gmun­den krea­tiv wer­den: Tama­ra Pra­chin­ger orga­ni­sier­te mit ihrer Toch­ter Ele­na eine Ver­kaufs­ak­ti­on im Spar­markt Ohls­dorf sowie im Euro­spar Gmun­den. Es wur­den ver­schie­de­ne weih­nacht­li­che Pro­duk­te, von Ton­ob­jek­ten bis Weih­nachts­an­hän­gern, ver­kauft. Mitarbeiter*innen des Spar­mark­tes in Ohls­dorf schlos­sen sich der Akti­on an, back­ten Kuchen und ver­kauf­ten die­sen eben­falls zuguns­ten der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te. Das Spar-Team erziel­te einen Erlös in Höhe von 500 Euro für die Werk­stät­te. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön von der Werk­stät­te Gmun­den an Tama­ra Pra­chin­ger und dem Ver­kaufs­team des Spar­mark­tes für den Ver­kauf der Pro­duk­te und das Kuchen­buf­fet.

Auf der Suche nach Arbeits­mög­lich­kei­ten in Unter­neh­men

Die Werk­stät­te Gmun­den bie­tet für 50 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, ihren Beschäf­tig­ten, ein breit gefä­cher­tes Arbeits- und Beschäf­ti­gungs­an­ge­bot. So wird etwa im Kera­mik- und Tex­til­be­reich gear­bei­tet. Die Band­brei­te dabei ist groß und reicht von der Arbeit mit einem Web­stuhl, Näh­ma­schi­ne bis hin zur Häkel­na­del und der End­fer­ti­gung von Tep­pi­chen. Wei­ters wer­den für Unter­neh­men ver­schie­de­ne Auf­trags­ar­bei­ten erle­digt.

Die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te ist immer auf der Suche nach Unter­neh­men, die den Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung auch außer­halb der eige­nen Werk­stät­te Arbeits­mög­lich­kei­ten anbie­ten kann. „Für unse­re Beschäf­tig­ten bie­tet beson­ders die inte­gra­ti­ve Beschäf­ti­gung die Mög­lich­keit, neue Kon­tak­te zu knüp­fen und ihre per­sön­li­chen Inter­es­sen und Fähig­kei­ten zum Ein­satz zu brin­gen“, macht Ein­rich­tungs­lei­ter Roman Gru­ber Unter­neh­men Mut, eine Zusam­men­ar­beit unver­bind­lich aus­zu­pro­bie­ren und sich selbst einen Ein­blick zu ver­schaf­fen. Kon­takt: 07612 62244 und E‑Mail: ltg.ws-gmunden@ooe.lebenshilfe.org

Foto: pri­vat