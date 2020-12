Beschluss des OÖ-Plans bringt wichtige Investitionen ins Salzkammergut

„Der Beschluss des Ober­ös­ter­reich-Plans ist ein wich­ti­ger Mei­len­stein für Ober­ös­ter­reich und unse­ren Bezirk. Für das Salz­kam­mer­gut bringt die­ses Inves­ti­ti­ons­pro­gramm wich­ti­ge Impul­se, um kraft­voll aus der Kri­se zu kom­men“, ist OÖVP-Bezirks­par­tei­ob­mann Rudi Raf­fels­ber­ger erfreut. Nach dem Beschluss im Finanz­aus­schuss im Novem­ber wur­de der Ober­ös­ter­reich-Plan nun auch im Land­tag beschlos­sen und damit das bedeu­tends­te Inves­ti­ti­ons­pro­gramm der letz­ten Jahr­zehn­te auf Schie­ne gebracht: „Mit dem Ober­ös­ter­reich-Plan wer­den 1,2 Mil­li­ar­den Euro in die Hand genom­men, um in allen Berei­chen und Regio­nen des Lan­des und damit auch ins Salz­kam­mer­gut zu inves­tie­ren: in die Gesund­heit, in den Erhalt der Arbeits­plät­ze und in die Stär­kung der Betrie­be“, berich­tet Raf­fels­ber­ger.

„Inves­ti­tio­nen in Land­wirt­schaft und Tou­ris­mus für Salz­kam­mer­gut beson­ders wich­tig“

Als beson­ders wich­tig für das Salz­kam­mer­gut erach­tet Raf­fels­ber­ger die Inves­ti­tio­nen in Land­wirt­schaft und Tou­ris­mus, 145 Mil­lio­nen Euro sind allein für die­sen Bereich vor­ge­se­hen. Eben­so streicht Raf­fels­ber­ger das Inves­ti­ti­ons­pro­gramm in den Aus­bau von Ver­kehrs­we­gen her­vor. 449 Mio. Euro wer­den dabei zusätz­lich zu den bis­her bud­ge­tier­ten Pro­jek­ten in unzäh­li­ge Ver­kehrs­pro­jek­te inves­tiert.

„Beson­ders erfreu­lich ist, dass bei der Erstel­lung des Pakets genau dar­auf geach­tet wur­de, was wirk­lich Arbeits­plät­ze in den Regio­nen schafft. Mit dem jetzt ver­ab­schie­de­ten Plan ist dafür gesorgt, dass die vie­len Pake­te auch bei uns im Bezirk Gmun­den Arbeits­plät­ze sichern und unse­re regio­na­len Betrie­be stär­ken,“ so Raf­fels­ber­ger. „Mög­lich wur­de das Paket, weil wir in Ober­ös­ter­reich recht­zei­tig Reser­ven für schwie­ri­ge­re Zei­ten ange­legt haben und in den letz­ten Jah­ren einen Null-Schul­den-Kurs ver­folgt haben. So kön­nen wir jetzt kraft­vol­ler und auch rascher hel­fen als ande­re“, schließt Raf­fels­ber­ger.