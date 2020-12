Charity-Schwimmen im ganzen Salzkammergut: “Eisige Temperaturen im Wasser, aber warm ums Herz”

Da der Salz­kam­mer­gut Schwimm­sport Ver­ein (SSV) heu­er kein offi­zi­el­les Eis­schwim­men und auch kei­nen Hall­stät­ter­see Schwimm Mara­thon ver­an­stal­ten konn­te, möch­ten die Ver­eins­ver­ant­wort­li­chen allen Schwimm­be­geis­ter­ten im Salz­kam­mer­gut zum Jah­res­ab­schluss die Mög­lich­keit geben, an einem Cha­ri­ty-Event teil zu neh­men. Wer Lust und Lau­ne hat, schwimmt ein­fach in der Zeit vom 11. Dezem­ber bis 20. Dezem­ber 2020 in einem der zahl­rei­chen Salz­kam­mer­gut-Seen sei­ne per­sön­li­che Distanz und über­mit­telt dem Salz­kam­mer­gut Schwimm­sport Ver­ein die Daten. Der Kiwi­ans­club Bad Ischl hat sich zudem bereit erklärt pro geschwom­me­nen Meter einen Bei­trag dazu zuge­ben! Alle Ein­nah­men gehen gesam­melt im Anschluss an die NABE Bad Goi­sern (Nach­mit­tags­be­treu­ung der Goi­se­rer Schü­le­rin­nen und Schü­ler) für ihre Arbeit und zur För­de­rung der Jugend.

„Schwimm­spe­zi“ Bern­hard Höll stellt Schwimm­u­ten­si­li­en kos­ten­los zur Ver­fü­gung

Für alle, denen das Was­ser um die­se Jah­res­zeit schon zu kalt oder der „Neo“ zu dünn ist, unter­stützt „Schwimm­spe­zi“ Bern­hard Höll die Ver­an­stal­tung. Bei ihm kön­nen im neu­en Schau­raum (Bun­des­stra­ße 93 in Bad Goi­sern, www.schwimmspezi.at) kos­ten­los Schwimm­u­ten­si­li­en aus­ge­borgt wer­den. Einer zahl­rei­chen Teil­nah­me steht also nichts mehr im Wege



Jeder der mit­schwimmt über­mit­telt im Anschluss an den Salz­kam­mer­gut Schwimm­sport Ver­ein per Mail an info@bernhardhoell.at fol­gen­de Infos:

+ Name

+ geschwom­me­ne Meter in wel­chem Salz­kam­mer­gut See

+ Datum

+ mit oder ohne Neo geschwom­men

+ Nach­weis wie Screen­shot, Link oder Foto

Als klei­nen Bei­trag wür­de sich der SSV über eine frei­wil­li­ge Spen­de zuguns­ten der Akti­on freu­en (IBAN: AT39 2031 4055 0003 8806).

Bei die­sem Cha­ri­ty-Event gilt der Fair­ness-Gedan­ke. Per­sön­li­che Daten wer­den natür­lich nicht ver­öf­fent­licht und nach der Ver­an­stal­tung wie­der gelöscht. Bit­te auch beim Schwim­men an alle gel­ten­den Coro­na-Regeln. Über zahl­rei­che Teilnehmer/innen freut sich der Salz­kam­mer­gut Schwimm­sport Ver­ein.

Anfra­ge per Mail an info@bernhardhoell.at

Alle Infor­ma­tio­nen unter www.bernhardhoell.at/charity-schwimmen

Fotos: Chris­tia­ne Höll