Covid-19 Massentests in Gmunden

In Gmun­den fin­den kom­men­des Wochen­en­de die COVID-19-Mas­sen­test statt. Die Tests wer­den im Gmund­ner Kon­gress­zen­trum Tos­ca­na Con­gress vor­ge­nom­men, von Frei­tag, 11., bis ein­schließ­lich Mon­tag, 14. 12., täg­lich von 8 – 20 Uhr.

Regie­rung und Gesund­heits­be­hör­den rufen dazu auf, dass sich alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am bun­des­wei­ten COVID-19-Mas­sen­test, einem Anti­gen-Schnell­test, betei­li­gen sol­len. Gera­de vor Weih­nach­ten ist er ein wirk­sa­mes Instru­ment, um Infek­ti­ons­ket­ten zu durch­tren­nen und die Bil­dung neu­er Clus­ter zu ver­hin­dern. Die Teil­nah­me am Test ist frei­wil­lig und kos­ten­los. Es wird emp­foh­len, sich in sei­nem Hei­mat­ort tes­ten zu las­sen, Aus­nah­men sind mög­lich.