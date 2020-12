Covid-19 Massentests in Obertraun

Am Sonn­tag, 13. Dezem­ber 2020, fin­den in der Zeit von 8 bis 20 Uhr in der Dach­stein­ge­mein­de im Gemein­de­amt Ober­traun die frei­wil­li­gen Covid-19 Mas­sen­tests statt.

Dabei geht es dar­um, so vie­le Men­schen wie mög­lich auf Covid-19 zu tes­ten. Ziel ist es, infek­tiö­se Per­so­nen, die auf­grund eines a- oder prä­sym­pto­ma­ti­schen Ver­laufs nichts von ihrer Infek­ti­on wis­sen, zu ent­de­cken.

Getes­tet wird in Ober­traun im Gemein­de­amt unter den schon bekann­ten Hygie­ne­maß­nah­men: ver­pflich­ten­des Tra­gen eines Mund-/Na­sen­schutz, Abstand hal­ten, Hän­de des­in­fi­zie­ren.

Die Test­ak­ti­on rich­tet sich grund­sätz­lich an alle Obertrauner/innen ab 6 Jah­ren mit Haupt- oder Neben­wohn­sitz in Ober­traun. Auch Per­so­nen, die sich aus Arbeits­grün­den in Ober­traun auf­hal­ten, dür­fen teil­neh­men. Min­der­jäh­ri­ge müs­sen von einem Eltern­teil beglei­tet wer­den.

Anmel­dung unter www.österreich-testet.at!

Es wird ersucht, sich auf der Home­page www.österreich-testet.at zu einem Ter­min anzu­mel­den und das Per­so­nal­da­ten­blatt im Vor­aus online aus­fül­len. Die­ses ist dann aus­ge­druckt gemein­sam mit der E‑Card und einem Licht­bild­aus­weis zum Test mit­zu­brin­gen. Per­so­nen ohne Inter­net-Zugang kön­nen direkt zum Test kom­men. Es wird aller­dings gebe­ten, wei­test­ge­hend die Online-Anmel­dung zu nut­zen, um Per­so­nen­an­samm­lun­gen und War­te­zei­ten zu ver­mei­den.

Die für die Teilnehmer/innen kos­ten­lo­sen Anti­gen-Schnell­tests wer­den vom Roten Kreuz mit­tels Nasen­ab­strich durch­ge­führt. Die Test­ergeb­nis­se wer­den dann den Test­per­so­nen per SMS oder Email zuge­sen­det. Wer kein SMS oder Email emp­fan­gen kann, wird tele­fo­nisch ver­stän­digt. Vor Ort kann man auf das Test­ergeb­nis nicht war­ten!

Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­det man auch unter https://www.land-oberoesterreich.gv.at/245624.htm.

