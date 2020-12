Ermittlungen: Frau (78) tot auf Badeplatz in Gmunden aufgefunden

Auf einem Bade­platz in Gmun­den ist Mitt­woch­früh die Lei­che einer 78-jäh­ri­gen Frau gefun­den wor­den. Hin­wei­se auf ein Fremd­ver­schul­den gebe es vor­erst nicht, die Ermitt­lun­gen lau­fen.

Bereits Mitt­woch­früh ist auf einem Bade­platz am Traun­see in Gmun­den eine 78-Jäh­ri­ge tot auf­ge­fun­den wor­den. Die Poli­zei erklär­te Mitt­woch­nach­mit­tag noch, kei­ne Infor­ma­tio­nen zu haben, am Frei­tag sorg­te ein Bericht der Kro­nen­zei­tung mit nähe­ren Infor­ma­tio­nen dann für Schlag­zei­len.

Laut ers­ter Erkennt­nis­se gebe es zwar kei­ne Hin­wei­se auf ein Fremd­ver­schul­den, weil die Auf­fin­dungs­si­tua­ti­on der Frau aller­dings sehr auf­fäl­lig war, wur­de eine Obduk­ti­on ange­ord­net. Ein Ergeb­nis dazu war am Frei­tag vor­erst noch nicht bekannt.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber