Gmunden weitet Hilfsaktion für den Handel aus: 500 geschenkte Einkaufsgutscheine zusätzlich

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den wei­tet ihre Hilfs­ak­ti­on für den Han­del aus­ge­wei­tet. Die 1000 Ein­kaufs­gut­schei­ne im Rah­men der Hilfs­ak­ti­on wer­den um wei­te­re 500 auf­ge­stockt.

“Ich freue mich für die Gmund­ner Betrie­be, aber auch für die Kun­din­nen und Kun­den, dass unse­re Gut­schein­ak­ti­on so her­vor­ra­gend ange­nom­men wird. Das ist ein kla­res Bekennt­nis zur Ein­kaufs­stadt Gmun­den.”

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf belässt es nicht beim sich Freu­en: Die 1000 Ein­kaufs­gut­schei­ne, die die Stadt an jene Kun­den ver­schenkt, die hier in einem Gmund­ner Ein­zel­han­dels­ge­schäft um min­des­tens 100 Euro auf ein­mal ein­kau­fen, wer­den um wei­te­re 500 auf­ge­stockt.

Kon­kret geht die Akti­on so: Wer eine Rech­nung über min­des­tens 100 Euro im Info-Point im Rat­haus vor­legt, bekommt 2 Gmund­ner Ein­kaufs­gut­schei­ne à 10 Euro geschenkt — so lan­ge der Vor­rat reicht.

GUT­SCHEIN­VER­KAUF AUCH IM INFO-POINT

Im Info-Point wer­den die Gut­schei­ne neu­er­dings auch ver­kauft — an Pri­vat­per­so­nen.

Öff­nungs­zei­ten: Mo — Fr 14 — 19 Uhr, Sa 11 — 15 Uhr.

In der Bür­ger­ser­vice­stel­le Am Gra­ben kann man die Gut­schei­ne zu den übli­chen Zei­ten erwer­ben.