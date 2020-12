Kleinrath bei Weltcup-Premiere in der Ramsau

ASVÖ Nor­dicS­ki­team Ath­le­tin Sig­run Klein­rath bei Welt­cup-Pre­mie­re in der Ram­sau auf 5. Platz

Am 18.12.2020 war es soweit. Der ers­te Damen- Welt­cup-Win­ter­be­werb in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on fand in Ram­sau am Dach­stein statt und nicht nur mit dabei, son­dern mit­ten­drin in der Welt­spit­ze die­ser bei den Damen jun­gen Sport­art, war die 16-jäh­ri­ge Sport­lein des NTS Salz­kam­mer­gut, Sig­run Klein­rath.

Schon mit ihrem Sprung auf 91,5 m auf der K 90-Schan­ze brach­te sich die Alt­müns­ter­in in eine gute Aus­gangs­po­si­ti­on für das 5km Lang­lauf­ren­nen, in dem sie sich auch groß­ar­tig bewähr­te. Gegen die zum Teil 10 Jah­re älte­ren und erfah­re­ne­ren Aus­dau­er­sport­le­rin­nen aus USA, Nor­we­gen, Ita­li­en und Deutsch­land konn­te sie den 5. Rang aus dem Sprin­gen ver­tei­di­gen und somit als bes­te Öster­rei­che­rin voll über­zeu­gen. Mit die­ser Leis­tung hat Sig­run sich als bes­te Kom­bi­nie­re­rin des Lan­des eta­bliert.

Zum Dar­über­streu­en nahm Sig­run 2 Tage nach dem Welt­cup-Auf­takt am Sonn­tag noch beim Alpen­cup in See­feld in Tirol teil, der eben­falls gut und inter­na­tio­nal besetzt war. Sie sieg­te unge­fähr­det vor der Slo­we­nin, Ema Volav­sek und Jen­ny Nowak aus Deutsch­land.

Foto: Tho­mas Mair / Cle­mens Derg­nac