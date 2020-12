LKW Bergung in Bad Ischl

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Pfandl wur­de am Don­ners­tag gegen 10:30 Uhr zu einer Fahr­zeug­bergung in die unte­ren Lind­au­stra­ße alar­miert. Ein Tan­krei­ni­gungs-LKW mit 18 Ton­nen kam bei einem Umkehr­ver­such von der Fahr­bahn ab und blieb in einer Wie­se ste­cken. Der LKW war ohne Ket­ten unter­wegs.

Mit der Ein­baus­eil­win­de wur­de der 3‑Ach­sen-LKW wie­der auf die Fahr­bahn gezo­gen. Dabei muss­te das Stahl­seil ein­mal ein­ge­schert wer­den. Danach wur­den Ket­ten auf die Rei­fen mon­tiert. Der Fah­rer des LKWs konn­te sei­ne Fahrt fort­set­zen.

Bericht & Fotos © FF-Pfandl