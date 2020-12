Sparmarkt Altmünster spendet 800 Euro in Form von Gutscheinen

Kurz vor Weih­nach­ten spen­de­te Fer­di­nand Huf­nagl vom Spar­markt Alt­müns­ter einen Betrag von 800 Euro in Form Gut­schei­nen für die sozia­len Aktio­nen der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter.

Kurz vor Weih­nach­ten gibt es eine wei­te­re Spen­de für die sozia­len Akti­vi­tä­ten in Alt­müns­ter: Fer­di­nand Huf­nagl, Chef des Spar­mark­tes in Alt­müns­ter, hat 800 Euro für den Sozi­al­topf der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter gespen­det. Das Geld stammt aus Spen­den von Kun­den, die heu­er im März und April kos­ten­lo­se MNS-Mas­ken erhal­ten haben. „Bet­ti­na und ich haben uns gedacht, wir run­den die­sen Betrag auf, ver­dop­peln ihn auf 800,- Euro in SPAR Huf­nagl Gut­schei­nen. Wir wür­den ger­ne damit die Weih­nachts­ak­ti­on unter­stüt­zen“, so Huf­nagl.

Am 23. Dezem­ber 2020 hat Huf­nagl die Gut­schei­ne an Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger und die Lei­te­rin der Sozi­al­ab­tei­lung, Sabi­ne Brun­ner, über­ge­ben. Mit dabei waren auch Huf­nagls Lebens­ge­fähr­tin Bet­ti­na Schögl und Man­fred Kel­ler vom Foto­shop Traun­see als Stell­ver­tre­ter für alle, die die kos­ten­lo­se Mas­ken­ver­tei­lung unter­stützt haben.

„Heu­er ist die Zahl der sozi­al Bedürf­ti­gen beson­ders groß, aber es ist beson­ders erfreu­lich, dass auch die Hilfs­be­reit­schaft so stark wie noch nie ist. Daher freu­en wir uns über die­se Unter­stüt­zung so kurz vor Weih­nach­ten beson­ders“, freu­en sich Feicht­in­ger und Brun­ner über den Bei­trag.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter