Unimarkt-Filiale Vöcklabruck unterstützt Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklabruck

Die Uni­markt-Filia­le in Vöck­la­bruck und die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te in Vöck­la­bruck ver­bin­det eine tol­le Zusam­men­ar­beit: Seit mitt­ler­wei­le über drei Jah­ren gibt’s im Geschäft einen fixen Ver­kaufs­stand der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich. Heu­er spen­de­te die Uni­markt-Filia­le 350 Euro für die Befül­lung von Niko­laus­sa­ckerl für die Beschäf­tig­ten in der Werk­stät­te.

Ker­zen, Bil­lets, klei­ne Deko­ar­ti­kel, Grill­an­zün­der und vie­le wei­te­re Geschenk­ideen, die in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­bruck in lie­be­vol­ler Hand­ar­beit gefer­tigt wer­den, kön­nen in der Uni­markt-Filia­le in Vöck­la­bruck erstan­den wer­den. Der Lebens­mit­tel­händ­ler ver­kauft die Pro­duk­te für die Werk­stät­te pro­vi­si­ons­frei. „Der Ver­kaufs­stand ist eine tol­le Mög­lich­keit, der Öffent­lich­keit die Arbeit der Lebens­hil­fe-Werk­stät­ten näher­zu­brin­gen. Wir erzie­len damit Ver­kauf­s­um­satz, der wie­der­um Men­schen mit Beein­träch­ti­gung zugu­te­kommt“, freut sich Johan­nes Berg­mair, Ein­rich­tungs­lei­ter-Stell­ver­tre­ter über die erfolg­rei­che Zusam­men­ar­beit mit der Uni­markt-Filia­le.

Wert­vol­le Zusam­men­ar­beit

Nun hat Berg­mair wei­te­ren Grund Dan­ke zu sagen: Die Lebens­hil­fe-Ein­rich­tung durf­te sich um eine Spen­de von 350 Euro alles in der Lebens­mit­tel­fi­lia­le besor­gen, um 90 Niko­laus­sa­ckerl für die Beschäf­tig­ten befül­len zu kön­nen. „Ein gro­ßes Dan­ke­schön für die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung“, sagt Berg­mair und freut sich über eine wei­ter­hin gute und wert­vol­le Zusam­men­ar­beit.

Foto: Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich