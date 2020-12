Unser Herz gehört dem Offensee

Peter Som­mer berich­tet:

Wir kön­nen es nicht las­sen, unser Offen­see hat ein­fach eine magi­sche Wir­kung auf uns und zeig­te sich auch heu­te Mon­tag 30.11.2020 von sei­ner schöns­ten Sei­te. Ohne Mas­sen­an­sturm an Besu­cher, strah­len­der Son­nen­schein, teil­wei­se bit­te­re Käl­te, aber sehen Sie/Du selbst das Natur­schau­spiel in Per­fek­ti­on. Am Abend dann noch die blaue Stun­de mit auf­ge­hen­dem Voll­mond und auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te das letz­te Licht der Son­ne. Für ein paar Stun­den konn­ten wir Coro­na ver­ges­sen und unser Immun­sys­tem auf­tan­ken und stär­ken!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS