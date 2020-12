Weihnachten ohne Dich spezial

Süßer die Glo­cken nie klin­gen — Sams­tag 19.12.2020 von 17 bis 19 Uhr in Pins­dorf

Es ist nicht ein­fach, Weih­nach­ten zu fei­ern, wenn jemand fehlt, der im letz­ten Jahr noch mit­ge­fei­ert hat. Wenn jemand gestor­ben ist, oder wenn durch Tren­nung, Schei­dung, Streit oder Arbeit an einem fer­nem Ort ein­fach in die­sem Jahr jemand unterm Christ­baum fehlt. Dazu kommt noch, dass in die­sem Jahr Weih­nach­ten ohne­hin noch­mals anders gefei­ert wer­den muss, auf Grund der Coro­na-Pan­de­mie. Für alle Men­schen bedeu­tet das eine gro­ße Her­aus­for­de­rung.

Die­ser Her­aus­for­de­rung stellt sich auch in die­sem Jahr die Pfar­re Pins­dorf am Sams­tag 19. Dezem­ber 2020 mit einer beson­de­ren, ganz spe­zi­el­len Fei­er, mit einem Sta­tio­nen­weg durch Pins­dorf. Beginn des Weges ist um 17 Uhr bei der Pfarr­kir­che in Pins­dorf. Erwach­se­ne und Kin­der sind zu die­sem Weg ganz herz­lich ein­ge­la­den. Sta­tio­nen sind in der Pfarr­kir­che, im Pfarr­zen­trum, im Rahs­tauf­er­haus und am Fried­hof. Bis 19 Uhr kön­nen die­se Sta­tio­nen auf­ge­sucht wer­den. Die Rei­hen­fol­ge spielt dabei kei­ne Rol­le. Natür­lich wird auf die genaue Ein­hal­tung der Coro­na-Maß­nah­men geach­tet (Abstand, Mas­ke, begrenz­te Teil­neh­me­rIn­nen­zahl bei den ein­zel­nen Sta­tio­nen).

Im Zei­chen der Weih­nachts­glo­cke und mit ver­schie­de­nen Ritua­len wird ver­sucht, die hoff­nungs­vol­le Bot­schaft von Weih­nach­ten und die per­sön­li­che Lebens­si­tua­ti­on mit­ein­an­der zu ver­bin­den, um den Klang der Weih­nachts­glo­cke trotz­dem hören und spü­ren zu kön­nen. Die Kir­chen­glo­cken von Pins­dorf wol­len dabei mit ihrem abwech­seln­den Geläu­te zu jeder Vier­tel­stun­de eine Hil­fe sein.

Wie schon in den letz­ten Jah­ren wird auch heu­er der Christ­baum der Pfarr­kir­che beson­ders gestal­tet, eben­so ent­steht wie­der eine eige­ne Weih­nachts­ker­ze, die mit ihrem Licht Hoff­nung schen­ken soll. Ein beson­de­res High­light ist auch die Musik. Ines Vere­na Haas (Gesang) und Felix Schiff­l­hu­ber (Kla­vier) ver­su­chen die Bot­schaft von Weih­nach­ten in uns zum Klin­gen zu brin­gen.

