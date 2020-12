Winter Wunderland in Gschwandt

Am Frei­tag 4.12.2020 erstrahl­te Gschwandt in einem beson­de­ren „Kleid“. Schnee­fall am Vor­tag und Nebel in der Nacht ver­zau­ber­te die Natur in fun­keln­de Eis­kris­tal­le, die in Ver­bin­dung mit Son­nen­schein einen beson­de­ren Augen­schmaus berei­te­ten. In Zei­ten wie die­sen eine will­kom­me­ne Abwechs­lung und Bal­sam für Kör­per und See­le.

Auch für die Kid‘s gab es die­ses Jahr erst­mals die Mög­lich­keit Schlit­ten und Bob‘s her­vor­zu­ho­len und kur­zer Hand das Repu­ta­ti­ons­be­cken in der Sied­lung in eine Schlit­ten­bahn umzu­funk­tio­nie­ren. Lei­der ein kur­zes Erleb­nis, dass heu­te durch Föhn wie­der abrupt been­det wur­de.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS