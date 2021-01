Von 21. bis 24. Jän­ner fin­det das 15. Jubi­lä­um der Neu­ro Socks Ama­de­us Hor­se Indoors statt. Unter stren­gen Hygie­ne­vor­schrif­ten und mit gro­ßem Mehr­auf­wand. Doch Ver­an­stal­ter Josef Göll­ner und sein Team kön­nen sich freu­en, sie wer­den in der Salz­burg­are­na Olym­pia­sie­ger, Welt- und Euro­pa­meis­ter im Dres­sur- und Spring­sat­tel begrü­ßen dür­fen!

Spring­reit­sport auf 4‑S­ter­ne-Niveau, sowie der hoch­ka­rä­ti­ge Dres­sur Welt­cup ste­hen im Rah­men der 15. Neu­ro Socks Ama­de­us Hor­se Indoors auf dem Pro­gramm. Das Preis­geld von mehr als 200.000 Euro lockt die Bes­ten der Bes­ten im Spring- und Dress­ur­sat­tel unter stren­gen Sicher­heits­maß­nah­men nach Öster­reich.

Für die hoch­ka­rä­ti­gen 4‑S­ter­ne-Spring­be­wer­be in der Salz­burg­are­na haben Mat­thi­as Atz­mül­ler und Roma­na Hartl vom Muki Reit­sport­zen­trum (Bezirk Gmun­den) genannt. In den mit mehr als 200.000 Euro dotier­ten CSI4*-Springen sind dies­mal 24 Sprin­ge­rei­ter aus den TOP 100 der Welt am Start. Mat­thi­as Atz­mül­ler hat­te im Vor­jahr in Salz­burg im CSI2* Grand Prix Rang 3 für Öster­reich belegt.

Pro­gramm: https://amadeushorseindoors.at/wp-content/uploads/2020/12/AHI2021_21_24_01_Zeitplan_web_v2.pdf

Ände­run­gen am Zeit­plan vor­be­hal­ten.

Foto © Foto­agen­tur Dill