Altmünster wurde Vorbehaltsgebiet

Mit der Erklä­rung zum Vor­be­halts­ge­biet wird der Erwerb von Bau­grund­stü­cken für Frei­zeit­wohn­sit­ze grund­sätz­lich geneh­mi­gungs­pflich­tig. Dadurch wird in der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ein wei­te­rer Schritt für die Ein­däm­mung der Preis­stei­ge­rung von Grund­stü­cken für die ein­hei­mi­sche Bevöl­ke­rung umge­setzt.

Mit Jah­res­en­de wur­de die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter mit­tels Ver­ord­nung der Oö. Lan­des­re­gie­rung zum Vor­be­halts­ge­biet erklärt. Durch die­se Maß­nah­me dür­fen Rechts­er­wer­be an Frei­zeit­wohn­sit­zen in Vor­be­halts­ge­bie­ten im Bau­land (außer in der Wid­mung Zweit­wohn­sitz­ge­biet) nicht mehr geneh­migt wer­den. Eine Aus­nah­me gibt es für Objek­te, die bereits wäh­rend der letz­ten 5 Jah­re als Frei­zeit­wohn­sitz genutzt wur­den.

„Im Gemein­de­rat wur­de mit den Stim­men von SPÖ, FPÖ, Grü­nen und mehr­heit­lich der ÖVP beschlos­sen, dass die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter die­sen Antrag stellt. Es ist posi­tiv, dass uns die Lan­des­re­gie­rung durch die Erklä­rung zum Vor­be­halts­ge­biet ein neu­es Werk­zeug in die Hand gibt, um die Preis­stei­ge­run­gen bei den Bau­grund­stü­cken wei­ter ein­zu­däm­men“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger.

Der Qua­drat­me­ter­preis für Bau­grund­stü­cke hat sich laut Sta­tis­tik Aus­tria in Alt­müns­ter in den letz­ten Jah­ren um etwa 40 Pro­zent und zum Ver­gleich im ober­ös­ter­rei­chi­schen Durch­schnitt um etwas mehr als fünf Pro­zent erhöht.

