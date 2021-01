Corona-Demo in Gmunden

Unter dem Mot­to “Öster­reich steht auf” hat die Demons­tra­ti­ons­wel­le gegen die Coro­na-Maß­nah­men der Regie­rung heu­te Abend auch Gmun­den erreicht.

Am Mon­tag den 4. Jän­ner wur­de in zwei Wel­len demons­triert. Gegen 18.30 Uhr zogen etwa 60 Per­so­nen vom Yacht­club bis zum Rat­haus­platz. Um 20.00 Uhr waren es schließ­lich knapp 300 Demons­tran­ten, die vom Yacht­club übe die Espla­na­de zum Rat­haus­platz mar­schier­ten.

Your brow­ser does not sup­port the video tag.

Die Teil­neh­mer ver­zich­te­ten dabei auf das Tra­gen des Mund-Nasen­schut­zes und hiel­ten auch den gefor­der­ten Min­dest­ab­stand nicht ein. Laut Poli­zei war die Demons­tra­ti­on zuvor nicht ange­mel­det wor­den.

Orga­ni­sa­ti­on über sozia­le Netz­wer­ke

Die Ver­an­stal­tung wur­de im Vor­feld über diver­se Social-Media-Kanä­le ver­brei­tet. Zeit­gleich fan­den Demons­tra­tio­nen in Salz­burg, Kla­gen­furt und Kuf­stein statt.

Am ver­gan­gen Wochen­en­de wur­den bei der Demons­tra­ti­on am Wie­ner Hel­den­platz zahl­rei­che amts­be­kann­te Rechts­ex­tre­me gesich­tet. Laut ORF Wien lau­fen nach Demons­tra­tio­nen von Geg­nern der CoV-Maß­nah­men am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Wien poli­zei­li­che Ermitt­lun­gen. Bis Mon­tag­mit­tag gab es Dut­zen­de Anzei­gen. In Ober­ös­ter­reich lau­fen Ermitt­lun­gen wegen des Ver­dachts auf Wie­der­be­tä­ti­gung gegen Teil­neh­mer eine Anti-CoV-Kund­ge­bung am 2. Jän­ner in Brau­nau.

Your brow­ser does not sup­port the video tag.

Kei­ne Eska­la­tio­nen in Gmun­den

In Gmun­den beob­ach­te­te die Poli­zei das Gesche­hen ohne Ein­zu­schrei­ten zu müs­sen. Vom Rat­haus­platz aus führ­te die Demons­tra­ti­ons­rou­te über die Traun­brü­cke zur Schiffs­län­de zurück durch die Traun­gas­se und die Kir­chen­gas­se.

Gemein­sam skan­dier­te man “Wir sind das Volk”, “Kurz muss weg” und “Frie­de, Frei­heit ohne Dik­ta­tur”.

Auf­grund der gro­ßen Teil­neh­mer­zahl kam es zu kür­ze­ren Ver­kehrs­an­hal­tun­gen, die sei­tens der Poli­zei regu­liert wur­den. Gegen 21.00 lös­te sich die Demons­tra­ti­on fried­lich auf.