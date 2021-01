Gmundner Gemeinderat: Vier von fünf Fraktionen empfinden Demos als Provokation

Ver­gan­ge­nen Mon­tag fand in Gmun­den eine Demons­tra­ti­on unter dem Titel „Gmun­den geht spa­zie­ren“ statt (wir hat­ten berich­tet). Nun wur­de dazu der Gemein­de­rat ein­be­ru­fen. Vier von fünf Frak­tio­nen emp­fin­den die Demons­tra­tio­nen als Pro­vo­ka­ti­on.

Die­se Ver­samm­lung war bei der Bezirks­ver­wal­tungs­be­hör­de nicht ange­mel­det und wur­de nur über die sozia­len Medi­en ange­kün­digt. Zudem ist kein Ver­an­stal­ter bzw. Ver­ant­wort­li­cher genannt wor­den.

“Auf­hei­zung demo­kra­tie­po­li­tisch sehr bedenk­lich!”

War in den Ankün­di­gun­gen noch die Rede davon, gegen die Maß­nah­men der Regie­rung pro­tes­tie­ren zu wol­len, so wur­de dann bei die­sem „Spa­zier­gang“ unter ande­rem auch „kei­ne Dik­ta­tur“ skan­diert. Die­se Auf­hei­zung fin­den wir demo­kra­tie­po­li­tisch sehr bedenk­lich. Eine Ver­un­glimp­fung des gesam­ten Gmund­ner Gemein­de­ra­tes durch Ein­zel­per­so­nen ist dabei neben­säch­lich, heißt es aus dem Gemein­de­rat.

Die Mei­nungs- und Rede­frei­heit sind gemein­sam mit dem Demons­tra­ti­ons­recht die höchs­ten Güter, die unse­re Eltern und Groß­el­tern­ge­nera­ti­on unter Ent­beh­run­gen erkämp­fen muss­ten. Genau die­se Rech­te wer­den aber durch Igno­rie­ren des Ver­samm­lungs­ge­set­zes und der Ver­ord­nun­gen zur Bekämp­fung der Pan­de­mie kon­ter­ka­riert und gefähr­det.

Negie­ren der Mas­ken­pflicht: “Ver­höh­nung & erhöht wirt­schaft­li­chen Scha­den!”



Das bewuss­te Negie­ren von Mas­ken­pflicht und Abstands­re­geln stellt unse­res Erach­tens nach nicht nur eine Ver­höh­nung des über die Maßen gefor­der­ten Per­so­nals der Inten­siv­sta­tio­nen und ande­rer Sozi­al­be­ru­fe dar, son­dern pro­vo­ziert durch mög­li­che Infek­ti­ons­ver­brei­tung nur die Ver­län­ge­rung der kri­ti­sier­ten Maß­nah­men und eine Erhö­hung des wirt­schaft­li­chen Scha­dens.

Epi­de­mio­lo­gisch stellt das Zusam­men­kom­men von Per­so­nen aus nah und fern zu die­sen Demons­tra­tio­nen jeden­falls nahe­zu eine Sabo­ta­ge der Bemü­hun­gen zur Covid-Bekämp­fung dar.

In Gesprä­chen mit vie­len Gmund­ner Bürger*innen konn­ten wir in den letz­ten vier Tagen neben Unver­ständ­nis durch­aus auch Ver­un­si­che­rung und Irri­ta­ti­on über die­sen Marsch erken­nen.

Über­par­tei­li­cher Schul­ter­schluss durch vier von fünf Frak­tio­nen

“ÖVP, SPÖ, BIG und Grü­ne ste­hen in Gmun­den für Soli­da­ri­tät, Zusam­men­halt und ein Mit­ein­an­der und spre­chen sich klar und deut­lich gegen eine Spal­tung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus”, so Bür­ger­meis­ter Krapf.

Die heu­te hier Anwe­sen­den wol­len mit die­sem gemein­sa­men State­ment zei­gen, dass bei demo­kra­tie­po­li­tisch bedenk­li­chen Ent­wick­lun­gen durch­aus ein über­par­tei­li­cher Schul­ter­schluss mög­lich und wich­tig ist.

Mag. Mar­kus Medl, Gemein­de­rat SPÖ Gmun­den

„Die letz­ten Tage haben uns gezeigt, dass es höchs­te Zeit ist, um als auf­rich­ti­ge Demo­kra­tin­nen und Demo­kra­ten ein Zei­chen zu set­zen. Gera­de die Bil­der aus den USA haben uns gezeigt, dass unse­re hart erkämpf­te Demo­kra­tie ein fra­gi­les Gebil­de ist. Am Mon­tag haben wir bereits in Gmun­den erlebt, dass eine gewis­se Unter­zu­frie­den­heit in der Bevöl­ke­rung in einem kolos­sa­len Angriff auf den Rechts­staat endet. Aus mei­ner Sicht ist die Kri­tik an den aktu­el­len Maß­nah­men durch­aus legi­tim und ein Aus­druck der Mei­nungs­frei­heit. Es geht aber letzt­end­lich dar­um, wie die­ses Miss­fal­len geäu­ßert wird. Am Mon­tag wur­de eine Gren­ze über­schrit­ten, die bei jeder Demo­kra­tin und jedem Demo­kra­ten die Alarm­glo­cken schril­len lässt.“

Dr. Andre­as Hecht, Frak­ti­ons­ob­mann der BIG

„Es geht kei­nes­wegs dar­um, die von den Teil­neh­mern geäu­ßer­te, durch­aus zuläs­si­ge und –je nach Stand­punkt- viel­leicht auch berech­tig­te Kri­tik zu ver­ur­tei­len oder die­se Kri­tik zu wer­ten. Eben­so wenig soll die Regie­rung bzw. deren Maß­nah­men hier bewer­tet wer­den. Es geht mir dar­um, dass durch bewuss­tes Ver­sto­ßen der Teil­neh­mer gegen Geset­ze und Ver­ord­nun­gen (Ver­samm­lungs­recht) der Rechts­staat auf Dau­er aus­ge­höhlt wird und dass der vor­sätz­li­che Ver­zicht auf Mund­schutz sowie die pro­vo­kan­te Miss­ach­tung der Abstands­re­geln ers­tens eine Ver­höh­nung der enga­gier­ten Ein­satz­kräf­te (RK, Pfle­ger etc.) dar­stellt als auch, dass genau durch sol­che Aktio­nen in Wirk­lich­keit der Kampf gegen die Pan­de­mie vor Ort nur ver­län­gert, erschwert und tor­pe­diert wird. Es muss Gmund­ner Gemein­de­ver­tre­tern erlaubt sein zu äußern, dass sie das Zusam­men­kom­men von hun­der­ten Men­schen aus nah und ‑vor allem- fern in Zei­ten wie die­sen in die­ser Art und Wei­se als völ­lig unan­ge­bracht hal­ten. Es stellt jeden­falls kei­ne Zivil­cou­ra­ge dar, ande­re Men­schen zu gefähr­den und sich dabei noch instru­men­ta­li­sie­ren zu las­sen!“

DI Dr.in Uli Feicht­in­ger, Frak­ti­ons­ob­frau der Grü­nen Gmun­den

„Die Frei­heit, die eige­ne Mei­nung äußern zu kön­nen und dür­fen, ist ein hohes demo­kra­ti­sches Gut, das es unbe­dingt zu wah­ren gilt. Doch eine nicht ange­mel­de­te Demons­tra­ti­on, bei der über­dies die Min­dest­stan­dards von Coro­na-Maß­nah­men (Abstand und MNS) nicht ein­ge­hal­ten wur­den, ist Aus­druck von Rück­sichts­lo­sig­keit gegen­über dem Rest der Gesell­schaft. Ja, die­se 10 Mona­te Pan­de­mie waren und sind für alle eine außer­ge­wöhn­li­che Situa­ti­on, die viel Kraft und Ener­gie kos­tet. Die­se heik­le Situa­ti­on darf nicht von anti­de­mo­kra­ti­schen Strö­mun­gen aus­ge­nutzt wer­den. Daher ist mir die­ses frak­ti­ons­über­grei­fen­de State­ment ganz beson­ders wich­tig: Wir zei­gen, dass wir gemein­sam für unse­re demo­kra­ti­schen Grund­wer­te ste­hen!“

Augus­te Thal­lin­ger, Frak­ti­ons­ob­frau der ÖVP

Der „Feind“ ist nicht die Wis­sen­schaft, ist nicht die Poli­tik, sind nicht jene, die für Ver­ant­wor­tung plä­die­ren. „Der Feind ist das Coro­na­vi­rus.“ Wie­viel Ver­ant­wor­tung sind wir bereit auch für ande­re zu über­neh­men (dei­ne Fami­lie, das Kran­ken­haus­per­so­nal, die Ärz­te, …)? Es ist für uns unver­ständ­lich, dass bewusst gesetz­li­che Ver­ord­nun­gen Igno­riert und Negiert wer­den. Eine behörd­lich nicht geneh­mig­te Ver­an­stal­tung in die­ser Grö­ßen­ord­nung wider­setzt sich jeg­li­cher demo­kra­ti­scher Gesin­nung. Jede Sport‑, Kul­tur- oder Brauch­tums­ver­an­stal­tung muss­te abge­sagt wer­den. Der Ego­is­mus der Demons­tran­ten bringt uns in die­ser schwie­ri­gen Zeit nicht wei­ter. Zusam­men­halt, Soli­da­ri­tät, gegen­sei­ti­ge Akzep­tanz, Tole­ranz und ein ehr­li­ches Mit­ein­an­der wären jetzt nach mei­nem Emp­fin­den der bes­te und nach­hal­tigs­te Weg aus der Kri­se!

Quel­le: Frak­tio­nen des Gmund­ner Gemein­de­rats / Foto: Karl-Heinz Kochem