Hohes Polizeiaufgebot bei Corona Kundgebung in Gmunden

Gleich an zwei Tagen hin­ter­ein­an­der tra­fen sich Geg­ner der Anti-Covid Schutz­maß­na­hen in Gmun­den um ihren Unmut über die Regie­rung kund zu tun. Mon­tag­abend stan­den rund 60 Poli­zei­be­am­te bei cir­ca 500 Demons­tran­ten im Ein­satz.

Am Sonn­tag, 10. Jän­ner, tra­fen sich am Nach­mit­tag erneut eini­ge hun­dert Coro­na­kri­ti­ker zu einem soge­nann­ten Spa­zier­gang, unbe­kann­te Orga­ni­sa­to­ren hat­ten dazu in den sozia­len Netz­wer­ken auf­ge­ru­fen. Die Poli­zei reagier­te mit erhöh­ter Prä­senz.

Bür­ger­meis­ter dankt Exe­ku­ti­ve

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf lob­te am Sonn­tag in einer Stel­lung­nah­me die Poli­zei und die Bezirks­haupt­mann­schaft. Das Auf­ge­bot sei ein kla­res State­ment für Sicher­heit und Wah­rung des Rechts­staats. Die Demons­tra­ti­on sei erneut unan­ge­mel­det, jedoch fried­lich abge­lau­fen, über­wie­gend mit Abstand und ohne frag­wür­di­ge Paro­len. “Wäre nicht Lock­down, wäre dies kul­ti­vier­te, ange­mes­se­ne und auch wün­schens­wer­te Demo­kra­tie. Den­noch war die Ver­an­stal­tung erneut ille­gal und ich distan­zie­re mich daher davon. Es bleibt abzu­war­ten, wie der „Spa­zier­gang“ mor­gen mit „spe­cial guests“ abläuft,” so Krapf und wei­ter: ” Von der Stim­mung könn­ten sich die Spa­zier­gän­ge­rin­nen und Spa­zier­gän­ger mor­gen ein Bei­spiel an der heu­ti­gen Ver­an­stal­tung neh­men.”

Rösch und Schiess­ler in Gmun­den

Mit dabei waren dann am Abend des 11. Jän­ner die umstrit­te­ne Ärz­tin Kon­stan­ti­na Rösch und Rechts­an­walt Roman Schiess­ler. Bei­de tou­ren mit ihrer “Coro­na-Sprech­stun­de” durch Öster­reich. Rösch war zuvor Ärz­tin am LKH Graz und wur­de auf­grund ihrer frag­wür­di­gen Aus­sa­gen zu Coro­na und den Schutz­be­stim­mun­gen sei­tens der Regie­rung zuerst vor­über­ge­hend dienst­frei­ge­stellt und schließ­lich frist­los ent­las­sen.

Eini­ge Anzei­gen, ansons­ten fried­lich

Laut Bezirks­po­li­zei­kom­man­dant Obstlt. Ger­hard Stei­ger stan­den am Mon­tag rund 60 Poli­zei­be­am­te bei cir­ca 500 Demons­tran­ten im Ein­satz. Der Abend sei im Gro­ßen und Gan­zen ganz gut ver­lau­fen, meint Stei­ger. “Wün­schens­wert wäre gewe­sen, hät­te der/die Ver­ant­wort­li­chen die Ver­samm­lung ange­mel­det. Dann hät­ten wir im Vor­feld einen Ansprech­part­ner gehabt, Regeln ver­ein­bart und es wäre nicht unnö­ti­ger­wei­se zu Anzei­gen gekom­men.”

Die Bilanz des Abends: 65 Anzei­gen, wegen Nicht­ver­wen­den des Mund-Nasen-Schut­zes, der zu tra­gen ist, wenn man an einer Ver­samm­lung teil­nimmt. Außer­dem gab es eine kurz­fris­ti­ge Fest­nah­me zur Klä­rung der Iden­ti­tät einer ange­zeig­ten Per­son.

Auf sal­zi Nach­fra­ge wie die Vor­be­rei­tun­gen sei­tens der Poli­zei geklappt hät­ten, ant­wor­tet Bezirks­po­li­zei­kom­man­dant Stei­ger: “Das ist unser Beruf – also gut!”

Eine Ver­an­stal­tungs­teil­neh­me­rin berich­tet

“Ich bin einer­seits dank­bar, dass sich trotz des rie­si­gen Poli­zei­auf­ge­bo­tes noch 600 – 700 Men­schen getraut haben, ges­tern nach Gmun­den zum Spa­zie­ren zu kom­men. Mit Frei­heit oder Demo­kra­tie hat das aus mei­ner Sicht aber nichts mehr zu tun, wenn rund um Gmun­den alle Park­plät­ze und Zufahrts­stra­ßen unter dem Deck­man­tel Fahr­zeug­kon­trol­len „über­wacht“ wer­den. Ande­rer­seits ist es erschre­ckend, wie schnell sich Men­schen, die sich für ihre Frei­heit ein­set­zen wol­len, abschre­cken las­sen und sofort wie­der brav nach Hau­se fah­ren. Da unse­re fried­li­chen Fami­li­en-Spa­zier­gän­ge rein spon­tan ent­stan­den sind, kann ich mir vor­stel­len, dass dies auch wei­ter so geschieht. Eine gewis­se Regel­mä­ßig­keit lässt sich aber bereits erken­nen. Ich woh­ne in Gmun­den und gehe mit Sicher­heit wei­ter­hin jeden Tag spa­zie­ren. Fri­sche Luft und Bewe­gung sind gesund und stär­ken unser Immun­sys­tem.”

Droh­brie­fe gegen Bür­ger­meis­ter

Einen besorg­nis­er­re­gen­de Begleit­erschei­nung zu den Ereig­nis­sen in Gmun­den kam nun zu Tage. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf sieht sich mit ver­ba­len Dro­hun­gen kon­fron­tiert. Er bit­tet um mehr Beson­nen­heit und Sen­si­bi­li­tät, auch in der Wort­wahl.