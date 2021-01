Landtagsausschuss: Toskana-Hotelprojekt Gmunden

Öffent­li­cher Zugang zu Park bleibt wie gehabt

Zusa­ge von LR Ach­leit­ner auf Reso­lu­ti­on der Stadt Gmun­den – Grü­nen sehen Hotel­pro­jekt grund­sätz­lich als sinn­voll, wer­den aber ganz genau dar­auf ach­ten, dass Natur­schutz und Zugang der Öffent­lich­keit nicht in Fra­ge gestellt wer­den

„Der öffent­li­che Zugang zum Tos­ka­na-Park bleibt trotz Hotel­pro­jekt erhal­ten. Die­se Zusa­ge von LR Ach­leit­ner freut mich per­sön­lich, es ist vor allem aber eine sehr gute Nach­richt für die Bevöl­ke­rung. Eben­so, dass der Denk­mal­schutz für die Tos­ka­na-Halb­in­sel in glei­chem Aus­maß wei­ter­be­steht. Damit sind die Beden­ken, die die­ses Hotel­pro­jekt beglei­tet haben, vor­erst aus­ge­räumt. Das ist beru­hi­gend“, zeigt sich die regio­na­le Grü­ne LAbg. Johan­na Bors zufrie­den mit der Ant­wort von LR Ach­leit­ner im gest­ri­gen Land­tagsau­schuss auf die Reso­lu­ti­on der Stadt Gmun­den.

Im Zuge des Hotel­pro­jekts am Traun­see waren Beden­ken in der Bevöl­ke­rung auf­ge­kom­men, dass dabei der Denk­mal­schutz der Tos­ka­na-Halb­in­sel auf­ge­weicht wird und der öffent­li­che Zugang zum Park und zum See ein­ge­schränkt wird. Laut LR Ach­leit­ner wird es nicht zu die­sen Ein­schrän­kun­gen kom­men und auch der See­ufer- und Land­schafts­schutz nicht beein­träch­tigt. Dazu wur­de ein ent­spre­chen­der Pacht- und Opti­ons­ver­trag zwi­schen der Lan­des-Immo­bi­li­en GmbH und der Bun­des­im­mo­bi­li­en GmbH als Grund­ei­gen­tü­mer und dem Hotel­pro­jekt­be­trei­ber aus­ge­ar­bei­tet.

Bors: „Wir Grü­ne sehen die­ses Hotel­pro­jekt grund­sätz­lich posi­tiv und sinn­voll. Wir ach­ten aber ganz genau dar­auf, dass dabei Natur­schutz und Zugang der Öffent­lich­keit nicht in Fra­ge gestellt wer­den, denn im Pacht- und Opti­ons­ver­trag ist ein Auf­wei­chungs­pas­sus ent­hal­ten, nach dem bei Ein­ver­neh­men zwi­schen Päch­te­rin, LIG und Stadt­ge­mein­de Gmun­den von der Ver­pflich­tung zur öffent­li­chen Zugäng­lich­keit des Parks abge­wi­chen wer­den kann. Mit sei­nen Zusa­gen auf die Reso­lu­ti­on der Stadt Gmun­den hat LR Ach­leit­ner nun mehr Sicher­heit geschaf­fen“.