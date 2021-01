Leserbrief von Hubert Lahnsteiner

Sehr geehr­ter Herr Bun­des­kanz­ler Kurz! Sehr geehr­ter Herr Minis­ter Anscho­ber!

Ich bin 78 Jah­re alt und habe ver­schie­de­ne gesund­heit­li­che Män­gel, gehö­re also zur Grup­pe der Risiko­per­so­nen. Nun höre ich nahe­zu täg­lich, dass die Vor­sicht­maß­nah­men zum Schutz mei­ner Alters­grup­pe die­nen. Dies ist einer­seits lobens­wert, and­rer­seits tut es mir weh. Der Grund mei­nes Schrei­bens ist, dass ich mög­lichst vie­len Men­schen sagen möch­te,

dass ich nicht will dass Mil­lio­nen gesun­der Men­schen ein­ge­sperrt wer­den um mein Leben zu ver­län­gern,

dass Mil­li­ar­den Staats­schul­den auf­ge­häuft wer­den um mei­nen vie­len Lebens­ta­gen noch eini­ge hin­zu­zu­fü­gen,

dass hun­dert­tau­sen­de Men­schen dar­an gehin­dert wer­den ihrer Arbeit nach­zu­ge­hen

dass Weiß­gott wie vie­le KMU ’s und ihre Besit­zer bank­rott gehen, nur um mir Schutz zu gewäh­ren,

dass der Jugend der Weg in eine gute Zukunft ver­baut wird, weil ihre Bil­dung und Aus­bil­dung behin­dert wird.

dass alte Men­schen ein­sam und abge­schot­tet von der Umwelt ster­ben müs­sen!

So etwas zu for­dern wäre reins­ter Ego­is­mus. Ich ver­traue auf die Stär­kung des Immun­sys­tems und auf Regeln die das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um vor­gibt. Dies hat mir bis­her gehol­fen, vie­le Epi/Pan/demien zu über­le­ben (Kin­der­läh­mung, Schar­lach, Diph­the­rie, Keuch­hus­ten, Masern in den 1950ern; Asia­ti­sche Grip­pe 1957; die Hong­kong Grip­pe 1968; den Rin­der­wahn, die Vogel­grip­pe, die Schwei­ne­grip­pe).

Soll­te ich trotz­dem an Covid ster­ben habe ich noch immer den Trost, dass die­se Todes­art gnä­di­ger ist, als jah­re­lan­ges schmerz­haf­tes Siech­tum oder ein Ende mit Demenz.

Man muss kein Pro­phet sein um vor­aus­zu­sa­gen, dass Pan­de­mien in der One­World häu­fi­ger wer­den. Die Men­schen müs­sen zur Kennt­nis neh­men, dass man in Zukunft auch einer Pan­de­mie zum Opfer fal­len kann und nicht nur an Zivi­li­sa­ti­ons­krank­hei­ten stirbt. Und auch der bes­te Gesund­heits­mi­nis­ter wird am Ende des Tages ein­ge­ste­hen müs­sen, dass man den Tod nicht weg imp­fen kann.

Mit freund­li­chen Grü­ßen,

Hubert Lahn­stei­ner