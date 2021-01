Obertrauner Langlaufloipe gespurt, Rodelbahn präpariert

20 Kilo­me­ter Lang­lauf­loi­pe gespurt — Rodel­bahn in Betrieb

Nach den Schnee­fäl­len der letz­ten Tage ste­hen ab sofort allen Lang­lauf-Freun­den ins­ge­samt 20 km Lang­lauf­loi­pen (14 km klas­sisch sowie 6 Kilo­me­ter Ska­ting-Spur) in Ober­traun zur Ver­fü­gung. Gespurt und bes­tens betreut wird die Loi­pe für alle Lang­lauf-Fans von den Bau­hof-Mit­ar­bei­tern der Dach­stein­ge­mein­de. Die bes­ten Ein­stiegs­stel­len befin­den sich beim Fest­platz (gegen­über dem Ten­nis­platz) oder beim Musikerheim/Abfallsammelzentrum. Von dort aus zieht sich zuerst eine klei­ne Schlei­fe in Rich­tung Hall­stät­ter­see, ehe es — vor­bei beim Fest­platz — über die Fel­der und Wie­sen in den Kop­pen­win­kel wei­ter­geht.

Loi­pe führt auch in den „Kop­pen­win­kel“

Die gro­ße Run­de über die Wie­sen und Fel­der führt in den roman­ti­schen Kop­pen­win­kel, der zu jeder Jah­res­zeit ein Ruhe­pol und Platz zum “Durch­schnau­fen” und Ver­wei­len ist. Ein Abste­cher beim Lang­lau­fen bie­tet sich auch hin­auf zur Tal­sta­ti­on der Dach­stein-Krip­pen­stein-Seil­bahn an, wo man sich anschlie­ßend im Dach­stein-Buf­fet stär­ken kann. Die Benüt­zung der Ober­trau­ner Lang­lauf­loi­pe ist übri­gens kos­ten­los.

Auch die Rodel­bahn „Klapf“ (Wan­der­weg Rich­tung Was­ser­fall­wand) sowie der Krip­pi-Park (Übungs­lift bei der Tal­sta­ti­on der Krip­pen­stein-Seil­bahn) sind geöff­net.

Aktu­el­le Infos (Öff­nungs­zei­ten, Loi­pen­plan usw.) fin­det man auf der Home­page der Gemein­de Ober­traun unter www.obertraun.ooe.gv.at.

Foto: Perstl