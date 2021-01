Die HÖHE­RE LEHR­AN­STALT für MODE EBEN­SEE lädt zum VIR­TU­EL­LEN TAG der OFFE­NEN TÜR

am Sams­tag, 23. Jän­ner 2021 09.00 – 14.00 Uhr

Infor­mie­ren Sie sich über die viel­schich­ti­ge fünf­jäh­ri­ge Aus­bil­dung mit den Ver­tie­fun­gen „Gra­fik und Design“ sowie „Mar­ke­ting und Visu­al Mer­chan­di­sing“, die mit der Rei­fe- und Diplom­prü­fung abschließt. Stei­gen Sie ein in die digi­ta­le Welt unter www.modeebensee.at und tre­ten Sie in Live-Chats in Kon­takt mit Vertreter/innen der Mode­schu­le des Salz­kam­mer­guts.

Foto: pri­vat