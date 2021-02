16. Kunst- und Möbelgala an der HTBLA Hallstatt

Am 13.2.2021 wur­den im Rah­men der 16. Kunst- und Möbel­ga­la die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten des Vor­jah­res mit ihren Diplom‑, Meis­ter­prü­fungs- und Abschluss­ar­bei­ten einer brei­ten Öffent­lich­keit vor­ge­stellt und für ihre her­vor­ra­gen­den Arbei­ten mit der Bron­ze­fi­gur „Felix“ aus­ge­zeich­net.

Momen­tan ist alles anders… Wer kann das tat­säch­lich noch hören, zumal die­se Aus­sa­ge zumeist mit unlieb­sa­men Ver­än­de­run­gen oder gar her­ben Ein­bu­ßen ein­her­geht. Beson­ders in sol­chen Zei­ten soll­te man jedoch jede Mög­lich­keit nut­zen, das Posi­ti­ve, das Gute in den Fokus zu rücken. Die Schul­ge­mein­schaft der HTB­LA Hall­statt ließ es sich gera­de des­halb nicht neh­men, aus den her­vor­ra­gen­den Arbei­ten ihrer Schü­le­rin­nen und Schü­ler die bes­ten aus­zu­zeich­nen, um die­se her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen im Rah­men einer digi­ta­len Kunst- und Möbel­ga­la online zu prä­sen­tie­ren und gebüh­rend zu fei­ern.

In zehn Kate­go­rien, die den Aus­bil­dungs­zwei­gen der Schu­le ent­spre­chen, wur­den 41 Arbei­ten nomi­niert, aus wel­chen eine schul­frem­de Jury, bestehend aus Ver­tre­tern der jewei­li­gen Bran­chen, einen Gewin­ner ermit­tel­te. Die Ver­kün­dung der Preis­trä­ger mit der dazu­ge­hö­ri­gen Jury­be­grün­dung wur­de von Ehren­gäs­ten aus den Berei­chen Schu­le, Kul­tur, Wirt­schaft und Poli­tik vor­ge­nom­men, wel­che in indi­vi­du­ell gestal­te­ten Video­bot­schaf­ten sehr aner­ken­nen­de Wor­te für die gezeig­ten Leis­tun­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler fan­den und die hohe Qua­li­tät der Aus­bil­dung an der HTB­LA Hall­statt beton­ten.

Die Schul­ge­mein­schaft der HTB­LA Hall­statt möch­te sich an die­ser Stel­le ganz herz­lich bei den Ehren­gäs­ten bedan­ken, wel­che sich in viel­fäl­ti­ger Wei­se der Her­aus­for­de­rung, eine Preis­ver­lei­hung in die­ser Form vor­zu­neh­men, gestellt und mit Bra­vour gemeis­tert haben. Durch die Ver­an­stal­tung führ­ten Han­nah Eder, Vale­rie Gru­ber und Sarah Jet­zin­ger, wel­che Schü­le­rin­nen des fünf­ten Jahr­gan­ges sind. Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung der Ver­an­stal­tung sorg­te das Schul­or­ches­ter unter der Lei­tung von Hel­ge Murgg.

Abschlie­ßend soll an die­ser Stel­le dar­auf hin­ge­wie­sen wer­den, dass die Kunst- und Möbel­ga­la auf der Web­site der HTB­LA-Hall­statt in vol­ler Län­ge nach­ge­se­hen wer­den kann. Viel Ver­gnü­gen!

Foto: pri­vat