25 Jahre Laufclub Ebensee

25 Jah­re Lauf­club Eben­see – am 23. Febru­ar 1996 wur­de der Lauf­club Eben­see in das Zen­tra­le Ver­eins­re­gis­ter (ZVR) ein­ge­tra­gen. Seit die­sem Datum steht Wolf­gang Der­fler dem Ver­ein als Obmann vor.

Die Teil­nah­me am New York City-Mara­thon im Dezem­ber 1995 gemein­sam mit Andre­as Prom­ber­ger bewog die bei­den damals einen Lauf­club in der Sali­nen­ge­mein­de ins Leben zu rufen. Die Berg­lauf-EM 1997, die Berg­läu­fe auf den Feu­er­ko­gel sowie die all­jähr­li­che Aus­rich­tung des Lau­fes rund um die Lang­bath­se­en zäh­len zu den Höhe­punk­ten in der Ver­eins­ge­schich­te. Gro­ße Erfol­ge feiert(e) der LC Eben­see mit Hubert Prei­ner und Wil­li Rie­de­rer, die zahl­rei­che öster­rei­chi­sche Meis­ter- und Lan­des­meis­ter­ti­tel an den Traun­see brach­ten.

Tho­mas Siegl sorgt(e) mit sei­nen Leis­tun­gen auf den Ultra­lang­stre­cken bzw. als Tri­ath­let für Furo­re. Die Begeis­te­rung für den Lauf­sport ist den Eben­seern geblie­ben, trifft man sich doch jeden Mon­tag mit Gleich­ge­sinn­ten zum gemein­sa­men Lauf – und das seit 25 Jah­ren! Übri­gens der nächs­te Lang­bath­see-Lauf fin­det am So., 19. Sep­tem­ber 2021 statt.

