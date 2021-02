Von den NTS Ath­le­ten war an die­sem Wochen­en­de nur Ski­sprin­ger Max Stei­ner bei einem Bewerb im Ein­satz. Beim Con­ti­nen­tal Cup in Bot­tero­de (Deutsch­land) konn­te sich der Eben­seer auf der K105-Schan­ze mit Sprün­gen auf 112m und 110m wie­der durch­aus behaup­ten und erreich­te mit Rang 8 ein wei­te­res Top-Ten- Ergeb­nis in die­sem Win­ter.

Foto: David Fall­mann