Aufbruch für DICH — Stationenweg am Aschermittwoch

Mitt­woch 17. Febru­ar 2021 — 8.00 Uhr bis 19 Uhr — Pfarr­kir­che Pins­dorf

Ein beson­de­rer Schmaus für Men­schen unter­tags

Herings­schmaus gibt es in die­sem Jahr kei­nen. Aber ein ganz beson­de­res Menü, einen ganz beson­de­ren Schmaus bie­tet in die­sem Jahr die Pfar­re Pins­dorf am Ascher­mitt­woch an. Natür­lich coro­na­ver­träg­lich. Einen Schmaus für die See­le auf dem Weg zu sich selbst.

Vie­le Men­schen hät­ten ohne­hin auf Grund der beruf­li­chen Tätig­kei­ten kei­ne Chan­ce zu einem Got­tes­dienst zu kom­men, und in die­sem Jahr ist es ohne­hin nicht mög­lich, mit vie­len Men­schen Got­tes­dienst zu fei­ern. Daher besteht die Mög­lich­keit, wäh­rend des gan­zen Tages in die Kir­che zu kom­men.

Im Rah­men eines Sta­tio­nen­we­ges kann sich jeder und jede auf die­se beson­de­re Zeit ein­stim­men. Jeder und jede ist ein­ge­la­den, zu sich selbst auf­zu­bre­chen.

Außer­dem hat sich wäh­rend er letz­ten Mona­te in den Coro­na­zei­ten her­aus­kris­tal­li­siert, dass die Men­schen dann in die Kir­che kom­men, wenn ihnen danach zu Mute ist. Fixe Zei­ten sind da für vie­le Men­schen nicht mehr wich­tig. Die­se Form des Ascher­mitt­wochs trägt die­sem indi­vi­du­el­len Bedürf­nis der Men­schen Rech­nung.

Zusätz­lich gibt es für die Men­schen ein Ange­bot, sich jeden Sonn­tag ab 11 Uhr wäh­rend der Fas­ten­zeit sich etwas aus der Kir­che „FÜR DICH“ mit nach Hau­se zu neh­men, sicht­bar gemacht durch eine Wäsche­lei­ne, die in der Pfarr­kir­che in Pins­dorf gespannt ist.

Foto: Pfar­re Pins­dorf