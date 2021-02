Bad Ischl demonstriert Geschlossenheit

Schul­ter­schluss erzeugt Auf­bruchs­stim­mung

Auch wenn das öffent­li­che Leben der­zeit nur mit Ein­schrän­kun­gen mög­lich ist, gibt es Akti­vi­tä­ten in der Kai­ser­stadt, die die Basis für ein Durch­star­ten nach den Lock­downs ver­bes­sern sol­len.

Auf Initia­ti­ve der WKO wur­de ein mode­rier­ter Work­shop mit der Stadt­ge­mein­de, dem Wirt­schafts­fo­rum und dem Tou­ris­mus­ver­band Bad Ischl abge­hal­ten. Ziel war es, die Wei­chen für die zukünf­ti­ge Zusam­men­ar­beit zu stel­len und Kom­pe­ten­zen und Zustän­dig­kei­ten unter die­sen Akteu­ren abzu­ste­cken. „Auch im Hin­blick auf eine erfolg­rei­che Aus­rich­tung der Kul­tur­haupt­stadt 2024 ist das effek­ti­ve Zusam­men­wir­ken die­ser vier Play­er maß­geb­lich“, ist Robert Ober­frank, Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmun­den, über­zeugt.

Der statt­ge­fun­de­ne Gedan­ken­aus­tausch unter den Grup­pen trug wesent­lich dazu bei, das Ver­ständ­nis für­ein­an­der zu stär­ken und Abgren­zun­gen sicht­bar zu machen. Bgmin. Ines Schil­ler sieht es als ihre Kern­auf­ga­be an, Rah­men­be­din­gun­gen zu schaf­fen und Koope­ra­ti­ons­part­ner für die Wirt­schaft zu sein. In ihren Aus­füh­run­gen klär­te sie über die poli­ti­schen Abläu­fe in den Gemein­de­gre­mi­en auf und bot sich als akti­ver Ansprech­part­ner für Anlie­gen an.

Die Obfrau des Wirt­schafts­fo­rums Bad Ischl, Mag. Ulri­ke Neu­dor­fer-Lai­mer, möch­te Bad Ischl als Ein­kaufs- und Erleb­nis­stadt posi­tio­nie­ren. Dass Bad Ischl hier auf einem guten Weg liegt, mach­te die letz­ten Kauf­kraft­stu­die deut­lich, die Bad Ischl nach der Lan­des­haupt­stadt auf dem zwei­ten Platz in punc­to Attrak­ti­vi­tät sieht.

Mag. Ste­phan Unter­ber­ger, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der des Tou­ris­mus­ver­ban­des, und Geschäfts­füh­rer Ste­phan Köhl, sehen neben dem tou­ris­ti­schen Mar­ke­ting ihre Auf­ga­be im Ser­vicie­ren der Leis­tungs­part­ner und Gäs­te. Die WKO ver­weist auf ihr gro­ßes Netz­werk und ihre Erfah­rung als Ver­an­stal­ter und Anbie­ter von (Mitarbeiter-)Schulungen.

In der Dis­kus­si­on wur­den The­men auf­ge­zeigt, bei denen es galt, die Ver­ant­wort­lich­keit fest­zu­ma­chen, was auch gelang. Die Fra­gen reich­ten dabei vom Stadt­bild, über Leer­stän­de, Rad- und Wan­der­we­ge, Ver­kehrs­be­ru­hi­gung, Win­ter­sport­zen­trum Ret­ten­bach, Groß­ver­an­stal­tun­gen, Kon­zer­te bis zu Kun­den­bin­dungs­pro­gram­men und Employ­er-Bran­ding.

„Die The­men, die die­se Orga­ni­sa­tio­nen abde­cken, sind viel­fäl­tig und oft­mals kam es zu Schnitt­men­gen, die für Irri­ta­tio­nen in der Zustän­dig­keit sorg­ten“, war Ober­frank über die Ergeb­nis­se erfreut.

Mit einer Denk­werk­statt und der Koope­ra­ti­on BIM (Bad Ischl Mar­ke­ting), in der die vier Part­ner zusam­men­ar­bei­ten, sind die Han­deln­den zuver­sicht­lich, die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung Bad Isch­ls wei­ter aktiv vor­an­zu­trei­ben.

