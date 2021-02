Datenschutz und IT-Security in der Praxis

Wie Sie DSGVO-fit wer­den und Viren, Hackern & Co das Leben schwer machen

Am Mitt­woch, 24. Febru­ar 2021, 16 — 18 Uhr in der WKO Gmun­den, Mil­ler-von-Aich­holz-Stra­ße 50, 4810 Gmun­den

noch immer rin­gen man­che Unter­neh­me­rIn­nen damit, die teil­wei­se kom­ple­xen Anfor­de­run­gen der EU-Daten­schutz­grund­ver­ord­nung mög­lichst pra­xis­taug­lich umzu­set­zen. Die­se EU-ein­heit­li­chen Daten­schutz-Rege­lun­gen gel­ten für alle Orga­ni­sa­tio­nen und Unter­neh­men, die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten, wie z.B. Kun­den oder Mit­ar­bei­ter­da­ten, ver­ar­bei­ten – also qua­si fast für jeden! Nut­zen Sie die Erfah­run­gen und holen Sie sich Tipps und Infos von Exper­ten, wie Sie Ihr Unter­neh­men DSGVO-fit machen kön­nen!

„Haben Sie bereits alles für Ihr Unter­neh­men im Sin­ne der EU-Daten­schutz­grund­ver­ord­nung umge­setzt? Wich­ti­ge Details zu den Kern­an­for­de­run­gen und Best-Prac­ti­ce-Lösun­gen bekom­men Sie bei die­sem Semi­nar“, freut sich Robert Ober­frank (Bezirks­stel­len­lei­ter WKO Gmun­den). Ein wei­te­res The­ma ist auch die IT-Secu­ri­ty. Holen Sie sich ein­fa­che, umsetz­ba­re & pra­xis­na­he Tipps.

Sind Sie inter­es­siert? Dann sichern Sie sich noch heu­te einen der begehr­ten Plät­ze. Anmel­dung unter Tel 05–7000-7052 oder per Mail an unternehmerakademie@wifi-ooe.at. Das Semi­nar fin­det unter Ein­hal­tung der aktu­el­len Sicher­heits­be­stim­mun­gen (2 Meter Abstand und das Tra­gen von FFP2 Mas­ken für die Dau­er des Semi­nars) statt!