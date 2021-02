Die Maskenvielfalt endet, die Maskenpflicht bleibt

Nach zwei Mas­ken-Seri­en hängt der Gmund­ner Künst­ler sei­ne 170 Mas­ken an den Nagel

Die Ent­schär­fung des neu­er­li­chen Lock­downs beginnt die­sen Mon­tag, hin­ter uns lie­gen 97 Tage, die vie­le von uns in Unge­wiss­heit,

Sor­gen und mit zuneh­men­der Coro­na-Müdig­keit über­stan­den haben. Die Mas­ke war und bleibt ein stän­di­ger Beglei­ter, auch wenn die Zwei­fel über die Sinn­haf­tig­keit des Tra­gens und des Ein­hal­tens der ande­ren Ver­ord­nun­gen in Tei­len der Bevöl­ke­rung immer lau­ter wer­den.

Bereits im ers­ten Lock­down von April bis Juni letz­ten Jah­res star­te­te der Gmund­ner Künst­ler Mat­thi­as Kret­schmer das ers­te Coro­na-

Mas­ken­pro­jekt. An jedem Tag wur­de eine neue Mas­ke künst­le­risch gestal­tet und in den sozia­len Medi­en vor­ge­stellt. Die ins­ge­samt

70 Mas­ken soll­ten unter­hal­ten, auf­mun­tern, man­che nah­men aber auch zu poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Ereig­nis­sen Stel­lung.

Der Künst­ler woll­te die Mas­ken­se­rie mit Beginn des zwei­ten Lock­downs nicht mehr wei­ter­füh­ren, doch sei­ne Erfah­run­gen mit dem

Coro­na-Virus im per­sön­li­chen Umfeld, der Ter­ror­an­schlag in Wien und die Prä­si­dent­schafts­wahl in den USA haben Kret­schmer

dann doch wie­der ver­an­lasst und moti­viert, die Mas­ken­se­rie fort­zu­füh­ren.

Das ursprüng­li­che Ziel war, das Umfeld zum Tra­gen der Mas­ken zu moti­vie­ren, nicht mah­nend, dafür mit Humor und Charme. Mit fort­lau­fen­der Dau­er ent­wi­ckel­te das Kunst­pro­jekt immer mehr Tief­gang, tages­ak­tu­el­le Gescheh­nis­se wur­den oft­mals auf­ge­grif­fen und hin­ter­fragt wie das Flücht­lings­la­ger in Moria, die Impf­geg­ner und die Anti-Coro­na-Demos. Was zwar nicht vor­ge­se­hen bzw. abzu­se­hen war, war das gewal­ti­ge media­le Echo weit über die Lan­des­gren­zen hin­aus. So folg­ten inner­halb kur­zer Zeit dut­zen­de Pres­se­mel­dun­gen und Berich­te in den USA, Euro­pa, Asi­en, Aus­tra­li­en, Afri­ka und natür­lich auch Öster­reich (sie­he Links unter­halb).

Der zwei­te Teil des künst­le­ri­schen Mas­ken-Pro­jek­tes ende­te zeit­gleich mit dem Beginn der Locke­run­gen der Beschrän­kun­gen im öffent­li­chen und pri­va­ten Bereich mit ver­gan­ge­nem Sonn­tag. In Sum­me wur­den exakt 100 neue Mas­ken gestal­tet und täg­lich­vor­ge­stellt. Fixiert ist bereits eine Aus­stel­lung der zwei­ten Mas­ken­se­rie in Flo­ri­da im kom­men­den März, geplant sind eben­falls Aus­stel­lun­gen im eige­nen Ate­lier in der Wie­ner Ber­nard­gas­se und natür­lich auch in Gmun­den. Bis 7. Febru­ar wur­de täg­lich eine neu gestal­te Mas­ke auf dem Face­book-Pro­fil und der Web­site des Künst­lers vor­ge­stellt (sie­he Link unter­halb). Ob es zu einer wei­te­ren Fort­set­zung der Mas­ken­se­rie kommt, hängt weni­ger von Mat­thi­as Kret­schmer, son­dern viel­mehr von uns allen ab.

Face­book-Pro­fil des Künst­lers:

https://www.facebook.com/matthias.kretschmer.9461

Foto: MKret­schmer