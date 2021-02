Drittes Weltcup Wochenende im Skibergsteigen in Flaine (FRA)

Das ÖSV Natio­nal­team Ski­berg­stei­gen sen­det 9 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten nach Frank­reich und rech­net mit Erfol­gen an den bei­den Renn­ta­gen.

Das unter Denk­mal­schutz ste­hen­de Retor­ten­dorf Flai­ne (Hau­te-Savoie) inmit­ten der fran­zö­si­schen Alpen wird am kom­men­den Wochen­en­de die drit­te Sta­ti­on des ISMF Welt­cups für die welt­bes­ten Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten im Ski­berg­stei­gen sein. Am Frei­tag, 5.2.2021, wird das Indi­vi­du­al Race aus­ge­tra­gen, am Sams­tag, 6.2.2021 folgt das Sprint Race. Anspruchs­vol­le Stre­cken inmit­ten einer ein­zig­ar­ti­gen Berg­ku­lis­se ver­spre­chen ein groß­ar­ti­ges Renn­wo­chen­en­de in Flai­ne.

Um die 130 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten star­ten in den jewei­li­gen Bewer­ben. Bei bei­den Bewer­ben wer­den sowohl Auf­stiegs- als auch Abfahrts­qua­li­tä­ten gefor­dert. Wäh­rend beim Indi­vi­du­al Race meh­re­re Auf­stie­ge und Abfahr­ten mit Tra­ge­pas­sa­gen kom­bi­niert wer­den, ist das Sprint Race ein kur­zer, schnel­ler Par­cours mit Auf­stieg, Tra­ge­pas­sa­ge und Abfahrt, auf­ge­teilt in meh­re­re Durch­gän­ge (Qua­li­fi­ka­ti­on bis Fina­le).

Die Öster­rei­chi­sche Natio­nal­mann­schaft des ÖSV ist mit 9 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten, die sich mit der inter­na­tio­na­len Kon­kur­renz mes­sen wer­den, vor Ort.

Her­ren

Jakob Herr­mann Seni­or SBG Ste­pha­nie

Dani­el Zugg Seni­or VLBG

Chris­ti­an Hoff­mann Seni­or OÖ

Dani­el Ganahl Seni­or VLBG

Juli­an Trit­scher U20 STMK

Andre­as May­er U20 T

Paul Verbnjak U20 KTN

Nils Ober­au­er U20 STMK

Damen

Kröll Seni­or T

Top10 Plät­ze sind von den ÖSV Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten anvi­siert und in Reich­wei­te

Mit Jakob Herr­mann, Dani­el Ganahl, Dani­el Zugg und Ste­pha­nie Kröll sind die Öster­rei­chi­schen Staats­meis­ter 2021 am kom­men­den Wochen­en­de in Frank­reich am Start.

Der Salz­bur­ger Jakob Herr­mann blickt nach sei­nem 16. Platz beim letz­ten Welt­cup­be­werb in Ver­bier (SUI) zuver­sicht­lich auf das Welt­cup­wo­chen­en­de in Flai­ne: “Nach einer ver­let­zungs­be­ding­ten Pausse bin ich mit mei­nem 16. Platz am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Ver­bier bereits recht zufrie­den. Jetzt freue ich mich auf Frank­reich, da hole ich die Top10 nach.“

Gro­ße Erwar­tun­gen in der Nach­wuchs­klas­se

Ein Kan­di­dat für einen Spit­zen­platz in den Jugend­klas­sen ist auch der erst 20-jäh­ri­ge Nach­wuchs­ath­let Paul Verbnjak aus Kärn­ten. Er konn­te bereits drei Welt­cup Bewer­be in die­ser Sai­son sowie auch die Öster­rei­chi­sche Staats­meis­ter­schaft für sich ent­schei­den. Dem­entspre­chend hoch ist die Moti­va­ti­on, die­se Leis­tun­gen am kom­men­den Wochen­en­de zu wie­der­ho­len.

Vor allem in die Nach­wuchs­ath­le­ten setzt dabei auch ÖSV-Spar­ten­lei­ter Georg Wör­ter hohe Erwar­tun­gen, der sein 9‑köpfiges Team mit zwei wei­te­ren Betreu­ern beglei­ten wird.

Stren­ge COVID-19 Maß­nah­men durch den inter­na­tio­na­len Ver­band ISMF

Die ISMF weist dar­auf hin, dass die Ren­nen in vol­ler Über­ein­stim­mung mit den Anti-Covid-

Maß­nah­men durch­ge­führt wer­den und dass jede Per­son, die an der Ver­an­stal­tung teil­nimmt, die

Ver­pflich­tung hat, einen ent­spre­chen­den COVID-19-Test zu absol­vie­ren, um die Sicher­heit aller

Anwe­sen­den zu gewähr­leis­ten.

Bericht­erstat­tung auf www.skimo.at

Wir wer­den in gewohn­ter Wei­se von den bei­den Ren­nen mit­tels Pres­se­aus­sen­dun­gen im Anschluss berich­ten. Einen ers­ten LIVE-Ticker sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie bereits wäh­rend der Bewer­be auf www.skimo.at.

Foto: Mau­ri­zio Tor­ri