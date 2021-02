Eine Frage der Verhältnismäßigkeit!”

“Vor­aus­schi­cken möch­te ich: Ich weiß, dass seit Aus­bruch von Covid 19 nicht weni­ge Men­schen schwer dar­an erkrank­ten und bedau­er­li­cher Wei­se auch wel­che an und mit dem Virus ver­star­ben.

Hier eine klei­ne Schil­de­rung mei­ner Teil­nah­me an den bis­he­ri­gen Gmund­ner- Gesund­heits­spa­zier­gän­gen:

04.01.21 Eine erstaun­lich gro­ße Men­schen­men­ge spa­zier­te, von Sprech­chö­ren beglei­tet, sehr ent­spannt durch die Gmund­ner Innen­stadt. Eine gerin­ge Anzahl hie­si­ger Poli­zis­ten­In­nen sorg­ten durch vor­aus­schau­en­de Ver­kehrs­an­hal­tun­gen für einen siche­ren und rei­bungs­lo­sen Ablauf. Dan­ke für die­se tol­le Arbeit !

10.01.21 An dem Sonn­tags­spa­zier­gang nah­men sowohl Fami­li­en, Paa­re und Ein­zel­per­so­nen teil. Ins­ge­samt eine deut­lich gerin­ge­re Anzahl als beim Ers­ten. Dafür hat­te sich das Poli­zei­auf­ge­bot expo­nen­ti­ell erhöht. Wir wur­den auf der gan­zen Stre­cke von den Sicher­heits­kräf­ten genau beob­ach­tet. Bezirks­haupt­mann Ing. Mag. Lanz mach­te sich am Rat­haus­platz ein Bild der Lage. Sprech­chö­re gab es bei die­sem Tref­fen kei­ne.

11.01.21 Spe­zi­el­le Gäs­te kün­dig­ten sich an : Dr. med. Kon­stan­ti­na Rösch und RA DR. Roman Schieß­ler. Dies­mal wur­den die Ver­kehrs­teil­neh­mer schon an den Stadt­ein­fahr­ten befragt und durch die­ses hohe Poli­zei­auf­ge­bot hat­te es den Anschein, als ob man ver­such­te die kri­ti­schen Bür­ge­rIn­nen von einem Zusam­men­tref­fen abzu­hal­ten bzw. abzu­schre­cken. Eine Hun­dert­schaft an Ein­satz­kräf­ten eskor­tier­te den kur­zen Spa­zier­gang vom Tos­ka­na­park­platz zum Stadt­platz. Nicht weni­ge Spa­zier­gän­ger kamen sich wahr­schein­lich wie poten­ti­el­le Schwer­ver­bre­cher vor. Immer wie­der wur­den Per­so­nen von der Men­ge iso­liert und kon­trol­liert.

Pas­send für eine freie Repu­blik Öster­reich?

Der Bezirks­haupt­mann bestä­tig­te vor dem Rat­haus das grund­sätz­li­che Recht zu demons­trie­ren und hielt eine kur­ze Anspra­che – immer­hin! Mit etwas Irri­tie­rung ver­nah­men eini­ge Teil­neh­me­rIn­nen Gesich­ter an den Fens­ter­schei­ben in den abge­dun­kel­ten Räu­men des Rat­hau­ses. Da stell­te sich uns schon die Fra­ge: War­um ver­ste­cken und nicht Gesicht zei­gen?

Ich habe mit mei­nen 61 Jah­ren noch nie­mals ein der­art hohes Poli­zei­auf­ge­bot in Gmun­den erlebt und stel­le mir die Fra­ge – Wo zeigt sich hier die Ver­hält­nis­mä­ßig­keit der Maß­nah­men?

Gedan­ken­spiel: Eine Lebens­pro­gno­se, basie­rend auf einer Modell­be­rech­nung die alle mög­li­chen töd­li­chen Gefah­ren des mensch­li­chen Lebens ein­be­zieht, führ­te unter Umstän­den bei vie­len Men­schen zu der Erkennt­nis , dass es mög­li­cher­wei­se geschei­ter ist nichts Sinn­vol­les zu begin­nen.”

Hans Egger, Pins­dorf